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「一哥」李尚正見證HOY TV轉台徽顏色組合笑變「三色台」 《臥底旅行團》第六輯蓄勢待發

影視圈
更新時間：20:45 2026-05-07 HKT
發佈時間：20:45 2026-05-07 HKT

李尚正與「妹頭」盧頌恩作為HOY TV「一哥」「一姐」，今日提前為公司將於5月11日轉變台徽顏色的重要日子拍攝宣傳片，76、77及78號頻道台徽分別會以紫色、湖水綠色及紅色為基調並加上漸變效果。李尚正受訪時隨即以台徽新顏色組合開玩笑：「我哋都係三色台！」盧頌恩則表示想跳轉至78台：「我哋要做主播先可以漸變紅！」至於二人的催運顏色，盧頌恩表示「私人色」為火元素較高的咖啡色；李尚正則適合淺色，更笑指：「唔強求粉紅色，後生嗰時鍾意多啲！」

盧頌恩望赴日拍攝兼瘋狂購物

李尚正與盧頌恩作為皇牌主持拍檔，透露《臥底旅行團》系列第六輯尚在拍攝不斷累積內容素材，更有意趁名古屋亞運前後到當地拍攝，盧頌恩表示：「新一輯目前拍咗兩成，要等成團唔係話有就有。想去日本做先頭部隊，唔一定拍體育，可以喺大阪、名古屋拍攝周邊。」續指或許會瘋狂購物：「日本真係會大出血，要綁住我。」

李尚正盧頌恩想有新嘗試

李尚正對於主持體育節目則信心不大：「興趣有、能力冇！對籃球有興趣平時都有打。（誰是隊友？）本來想講姜濤！」盧頌恩透露在節目外亦有意拍劇：「睇公司有咩角色，題材啱我就隨時可以拍！」李尚正相反希望接觸音樂節目及重返樂壇，笑言：「做藝員唔係辦法要做歌星！」並表示在賀歲片《金多寶》一嚐與鍾雪瑩合作填詞，發現詞作每次有人播放或演唱原來均會有分成，想嘗試更多但仍笑言：「試下作曲先，填詞要再讀多啲書識多啲字！」

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