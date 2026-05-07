BTS訪墨西哥獲總統接待 逾5萬粉絲聚集於國家宮外 隊長RM以英語及西班牙語向歌迷致謝

韓國天團防彈少年團（BTS）當地時間6日現身墨西哥國家宮（Palacio Nacional），吸引50,000粉絲聚憲法廣場狂歡。BTS 7名成員RM、Jin、SUGA、J-Hope、Jimin、V及Jungkook獲墨西哥總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）親自接待，消息一出，旋即引發全城轟動，約50,000名粉絲聞訊後聚集於國家宮前的憲法廣場（Zócalo），等待偶像現身。BTS成員其後在總統辛鮑姆陪同下，步出國家宮其中一個側翼陽台，向廣場上的粉絲揮手致意，場面震撼。

成員V想念墨西哥

隊長RM以英語及西班牙語向在場歌迷致謝，「我們等不及明日的巡唱。讓我們一起玩得開心！我愛你們，我愛你，非常感謝。」成員V亦嘗試以西班牙語發言，坦言：「我的西班牙語不太好，但我想試試。我們非常想念墨西哥，這裏的氣氛令人難以置信，我們下次見。」

辛鮑姆上載與BTS的合照

辛鮑姆其後在社交媒體發文，並上載與BTS的合照，寫道：「我很高興接待這隊深受墨西哥年輕人喜愛的男團——BTS。音樂與價值觀將墨西哥與韓國緊緊相連。」辛鮑姆早前曾致函韓國總統李在明，請求安排BTS在墨西哥增加演出場次，獲對方積極回應，促成今次國家宮之行。BTS此行是《ARIRANG》世界巡迴演唱會的一部分，3場墨西哥城演唱會定於5月7日、9日及10日舉行，為BTS拉丁美洲巡唱的首站。據估計，3場演唱會為墨西哥帶來的整體經濟效益，預計達18.6億披索（約2.41億港元）。

