大埔宏福苑大火丨MIRROR成員陳瑞輝Frankie低調送暖 粉絲收一箱衫感動到喊 柳應廷個唱成災後心靈釋放

大埔宏福苑於去年11月發生嚴重火災，當時有不少藝人都送物資為受影響的居民送暖，包括MIRROR成員陳瑞輝(Frankie)，他除了親自送物資，亦在社交平台轉載有用資訊並安慰受災粉絲。近日一名受災粉絲重提偶像的窩心行動，指當日在群組中向陳瑞輝表發文「住宏昌閣嘅皮寶寶多謝主子」表達感謝，沒想到數日後獲陳瑞輝主動聯絡問候，表示「天氣都開始凍，夠唔夠冬天衫呀？你話我知咩碼黑定白，我寄啲新貨畀你？」粉絲最終收到陳瑞輝寄出的個人品牌衣服，「真係收咗一整箱衫，由頭到腳全部幫我準備好：上至冷帽、頸巾，下至襪、保溫壺、遮，諗到諗唔到嘅都幫我諗晒。」粉絲坦言即使偶像只是一句關心已令她感動，但當偶像言出必行寄出物資，收到的一刻真的忍不住喊了出來。

柳應廷個唱令災民感動

該名粉絲又提到MIRROR成員柳應廷如期於11月30日舉行，同日早上得知家中兩隻烏龜離世，但粉絲都前去看演唱會，並放下電話隔絕一切與宏福苑火災有關的討論，並謂柳應廷(Jer)的演唱會令她很感動，同時感到是一個釋放。