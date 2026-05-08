90年代「最醜港姐」莫可欣近照罕曝光 曾傳與陳淑蘭爭方中信爆掌摑事件 被指搞大肚逼婚？

1993年港姐冠軍莫可欣曾被封「最醜港姐」，她與方中信結婚後，已全面淡出幕前多年，專心相夫教女過低調生活。近日莫可欣難得相約《K100》昔日拍檔陳芷菁（現名陳淽菁）與陳啟泰聚會，曝光近況。

莫可欣散發幸福少奶氣質

從陳芷菁公開的合照中，莫可欣打扮休閒樸素，以一身親民貼地的造型現身，雖然已甚少在鎂光燈下露面，但素顏上陣的莫可欣精神飽滿、笑容燦爛，皮膚狀態保持得相當不錯，散發着滿滿的幸福少奶奶氣質，與昔日戰友重逢顯然心情極佳。

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陳淑蘭兩大「情敵」世紀同框

莫可欣與陳芷菁的難得聚會，意外勾起網民回憶，皆因莫可欣與陳芷菁早年同樣被陳淑蘭視為「情敵」。當年有傳莫可欣介入陳淑蘭與方中信的四年情，導致二人分手，有傳陳淑蘭當年極度不忿，一度「怒摑」莫可欣。

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無獨有偶，曾與陳淑蘭情如姊妹的陳芷菁，亦試過反目長達20年。陳芷菁與大律師張錦榮的媒人是陳淑蘭，卻因陳淑蘭被身邊友人挑撥，誤以為陳芷菁有意介入她與當時男友祈文傑的感情，陳淑蘭更公器私用，在專欄寫文大罵陳芷菁。直到近年一場飯局，陳淑蘭主動向陳芷菁道歉，二人解開誤會冰釋前嫌。

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傳莫可欣當年「大肚」逼婚

莫可欣早於中學時隨家人移民瑞士，是免疫與分子生物學學士兼工商管理碩士，雖然被冠以「最醜港姐」，卻因高學歷而擊敗一眾大熱佳麗，奪得1993年港姐冠軍。莫可欣曾在娛樂圈發展，可惜未能走紅，與方中信於2008年結婚，育有一女兒符迦晴，已經17歲。

不過莫可欣與方中信的感情，經歷過不少風波，一直不被外界看好。有指方中信曾以「浪子」、「不婚主義者」自居，直至2008年莫可欣意外懷孕，坊間盛傳莫可欣用「孕肚箍實」向方中信逼婚。

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莫可欣資優女兒多才多藝

莫可欣婚後將全副心機放在栽培女兒符迦晴身上，符迦晴自小熱愛運動，曾學游泳、溜冰，7歲開始向馬術界發展學習騎馬，專攻馬術三項賽，屢次獲得優秀成績，16歲時已獲選為香港賽馬會青少年馬術隊成員。

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