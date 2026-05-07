方媛晒白金色濾鏡自拍少女味濃 萌爆表情被讚似18歲 郭富城力撐老婆做KOL

方媛和郭富城於2017年結婚，婚後育有3名女兒，一家五口生活美滿，二人上月更一起慶祝結婚9周年，幸福放閃。方媛不時在社交平台分享湊女日活和生活近況，雖曾意外曝光跑馬地豪宅的内貌，但郭富城毫不介意，表示支持方媛積極經營社交平台做KOL，認為太太除了照顧小朋友，也可有自己的理想。

方媛用特效濾鏡自拍

38歲人母方媛近日在社交平台上載一段自拍影片，寫下「新髮色😜好看嗎🤪」，見她在片中以白金色髮色示人，一改多年黑髮的形象，原來她只是用了特效濾鏡自拍，將髮色變成白金色，但一點違和感都沒有，加上她擺出多個萌爆表情，又搭配可愛的表情特效，可說是一秒減齡，不少網民都讚她少女味十足，顯得好看又年輕，「像18歲小女生」，看來方媛在現實中也可以一試這個新髮色。