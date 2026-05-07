徐熙娣穿校服重返校園悼念大S徐熙媛 翻出青澀舊照淚崩：好想妳

徐熙娣（小S）去年2月痛失姊姊徐熙媛（大S），經過一年調整心情，近日重新開始工作，回歸其主持的節目《小姐不熙娣》，她昨日於社交平台分享與大S和好友阿雅的校園照，以及她和阿雅的近照，原來二人最近回了母校華岡藝校錄影節目，當她們穿上校服回到教室，即時勾起不少回憶，故錄影結束後分享與大S的舊照，三人對著鏡頭露出燦爛微笑，雖然模樣青澀，卻散發出青春洋溢的氣息，小S留言表示：「那時候的我們真的好快樂。好想妳喔珊～每分每秒。」簡短的話語充滿滿滿的思念。

徐熙娣與阿雅翻畢業紀念冊感傷無法再合體

至於錄影當日，小S和阿雅穿上母校的制服後，彷彿重回校園時光，兩人除了話當年之外，還到戲科辦公室翻閱當年的畢業紀念冊，揭開眾人過去青澀的模樣，卻不免感傷無法再度合體。校方為免干擾拍攝，一班師弟妹本來不敢靠近，後來小S與阿雅特地向全校致詞，引發全場歡呼。

老師劉華回憶三人當年性格

當年教導大小S、阿雅戲劇表演與化妝課的資深電影演員兼老師劉華回憶小S當年個性活潑又愛撒嬌，大S較成熟穩定，常主動帶動排練節奏，阿雅則屬配合度高、性格溫和型，三人當年幾乎形影不離。