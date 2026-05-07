李司棋勸李泳漢李泳豪「本是同根生」用愛修補裂痕 見李家鼎暴瘦：擔心恐患糖尿病

李司棋今日以代言人身份出席活動，介紹長者優惠。自認並非慳家的司棋姐，笑言自己半退休有收入，所以有時會亂使錢，會買非必要用品，但會提醒自己不要再買公仔，亦會呼籲粉絲不要送公仔給她，又指以前有租倉擺放物品，不過要好有體力去取回，最後取消租倉。她笑說：「自從無租倉就好多嘢送畀人，罪惡感無咁大。不過當年參選《香港公主》所著嘅裙仲有保留，以前好瘦，但今日一隻大脾都著唔落。」身為「網紅」的司棋姐，坦言因網絡人氣強勁得到獎座，反而好重視不捨得扔，但沒想過自己會做「網紅」，以前去旅行連相機也試過忘記帶，現在手機不離身。

李司棋認為關心鼎爺太多反而不妙

與施明曾合作拍劇的李司棋，她表示當年拍攝《書劍恩仇錄》時，李家鼎負責教導騎馬，之後到對方家中，當時施明抱住只有三歲的李泳漢和李泳豪。提到李泳漢和李泳豪兄弟關係決裂，司棋姐說：「佢哋應該有方法決定呢個問題，最大殺傷力係『愛』，豪仔係一個好有愛嘅人，用愛去建立好一個家庭，人心肉做，可以感動到家人，可能佢聽到太多嘢影響到自己，慢慢就會明白，一家人本是同根生。」提到李家鼎身形消瘦不少，李司棋說：「我都想瘦！反而擔心唔知佢有冇糖尿病。（會否關心他？）而家太多人關心，反而會不妙。」

