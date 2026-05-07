TVB女星林熹瞳再改名宣布「轉姓」 網民嘲：改一萬個名唔紅就係唔紅 本尊揭背後原因

現年41歲的TVB女星林熹瞳，近日突然在threads上宣布改名，她寫道：「換個名字，繼續加油努力！陳熹潼，你好」，正式宣布改用新藝名「陳熹潼」。此舉立即引發網民討論，有留言嘲諷：「改一萬個名唔紅就係唔紅㗎啦」，但林熹瞳（新藝名：陳熹潼）親自回應，解釋改名並非為了星途，而是「主要係因為健康」，並表示之後會詳細解釋。

林熹瞳出道後曾棄本名

其實這次是林熹瞳（新藝名：陳熹潼）二度改名，多年前她從本名「陳曉華」改藝名「林熹瞳」時，就曾解釋背後原因：「其實我爸爸本姓林，當年曾經改姓陳，依家想改番本姓，我感覺舊名『曉華』好霸氣，『熹』字有個『喜』字，我想畀人一個好開心嘅感覺，『瞳』字就代表童真，我希望可以保存一份童真。」

林熹瞳原名與陳曉華「撞名」

林熹瞳（新藝名：陳熹潼）的本名是「陳曉華」，與2018年香港小姐冠軍、現時備受TVB力捧的花旦陳曉華完全同名，不過二人星途卻差天共地。儘管林熹瞳（新藝名：陳熹潼）演出經驗豐富，曾主演電影《我們停戰吧！》及參演多部《怪談》系列電影，但她的星途始終未有大紅大紫。近年加入TVB後，她參演了《逆天奇案》、《法言人》、《再見·枕邊人》及《法證先鋒6 倖存者的救贖》等多部劇集，可惜大多是戲份不多的閒角。直到去年在劇集《刑偵12》中飾演林保怡的徒弟「可兒」，才讓觀眾對她留下較深刻的印象。

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林熹瞳曾與黃玉郎傳緋聞

在感情方面，林熹瞳（新藝名：陳熹潼）最為人熟知的，是曾與年長34歲的「漫畫教父」黃玉郎傳出緋聞，二人被拍到十指緊扣拍拖行街，疑似做「小三」。林熹瞳當年更被指與黃玉郎當時女友、即現任太太Cass「爭佬」，兩位女士在網上隔空罵戰曾引起討論，其後黃玉郎替女友向林熹瞳道歉。

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林熹瞳婚後歷流產之痛

2020年，林熹瞳（新藝名：陳熹潼）與圈外男友何思哲（Carson）低調舉行婚禮，本以為迎來幸福人生，卻在婚後不久遭遇懷孕8周時流產的打擊。她曾透露，在失去胎兒後一度走不出陰霾，更因此封閉自己：「日日人唔似人鬼唔似鬼！因為我狀態太差，太醜樣，滿心憤怒和哀痛，根本唔想見人。」身心承受巨大痛苦。2024年她突然發文：「感謝多年照顧陪伴，現在轉個方式繼續互相支持守護。衷心祝福一切平安美好，幸福快樂！」引來離婚傳言。