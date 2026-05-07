湯洛雯39歲生日周放閃 跟馬國明輕攬頭貼頭晒恩愛 手持獨角獸馬仔圖案水杯甜到漏

馬國明和湯洛雯於2023年結婚，婚後一直非常恩愛，馬國明密密工作搵錢，近年甚少在幕前現身的湯洛雯不時做跟得夫人，陪老公開工，上月馬國明與蕭正楠和曹永廉到内地開騷時，湯洛雯就被拍到坐頭位撐老公。昨日是湯洛雯39歲生日，她今日在社交平台分享慶祝生日周的照片，當中不少得與老公放閃的甜密合照，相中馬國明輕攬湯洛雯的肩膀，二人頭貼頭合照展露燦爛笑容，打扮更是一黑一白襯到絕。

湯洛雯一周切四個蛋糕

除了老公馬國明，湯洛雯亦先後與多位好友包括好友岑杏賢和蔣家旻等慶生，一星期至少食了4個蛋糕又有壽桃，她又大晒其中一份生日禮物，見她拿著一個粉紅色的水杯，上面印有兩隻愛貓的樣子，還有代表她和馬國明的獨角獸和馬仔的親親圖案，並有「TLM HAPPY SWEET 39」字樣，非常有心思，難怪她留言指生日周是充滿愛、歡樂和美食，感謝身邊所有親愛的家人和朋友，以及所有向她傳達祝福的訊息，馬國明秒回三個愛心笑臉的圖案，楊秀惠、蔡思貝、黃翠如等亦留言送上祝福。

