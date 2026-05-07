陳曉東為紅館騷排舞即拉傷腳筋 自嘲：瘀死無面見人 接受多元治療盼能速癒

陳曉東6月紅館演唱會在即，昨天第一天跟排舞老師跳舞warm up，怎知就「拉到膝蓋旁的腳筋」，對於剛開始跳舞就這樣，東東笑自己：「瘀死，無面見人！」他回想原來由上次演唱會後就沒有跳舞，只有健身可能雙腳太弱。東東坦言在受傷前已經跳了幾段舞，覺得不錯能夠Handle到，但就是一瞬間就拉到。

陳曉東返酒店後仍忍痛健身

回到酒店後，東東猜想是雙腳沒鍛鍊，便打算去健身室練一下，怎知回到房仍然有點痛。結果晚上找鐵打醫師去處理，醫師幫他生物電療和針灸加上正骨, 發覺東東膊頭跟腰都有點不正，所以再為他治療以及正骨，膝蓋就幫東東敷藥。

陳曉東獲粉絲讚不屈不撓

東東有擔心，希望不會影響後面排練的時間，因為演唱會時間越來越緊迫，覺得應該是練舞的時候本身重心沒有穩的情況，加上連日宣傳已經出現骨架偏移，突然錯誤負重就扭傷了膝蓋的筋骨，所以在網上平台笑自己「瘀死」。這個星期還有宣傳的最後衝刺要演出，歌迷大為擔心，自己也知道膝蓋拉傷，只有修養幾天，今天還發po，笑說：「so far so good，受傷依然要繼續擺pose」，還頑皮繼續擺起了帥氣pose，粉絲稱讚他不屈不撓，為其頑強的精神點讚！

