《全民造星IV》咖喱黃雅慧「解僱」風波新發展 警方暫列「盜竊」未有人被捕

被譽為「最美醫生」的《全民造星IV》參賽者「咖喱」黃雅慧，日前鬧出「盜竊」風波遭醫美中心解僱，咖喱黃雅慧稱「公道自在人心」，強調雙方僅屬合作關係，否認被「炒魷」，事件鬧出羅生門。醫美中心負責人近日向傳媒透露事件經過，而警方回覆傳媒查詢時，指案件暫列「盜竊」，未有人被捕。

咖喱黃雅慧捲「盜竊」警方作初步調查

據警方指，尖沙咀警署分别在4月30日及5月4日接獲一公司負責人報案，表示發現其放置在尖沙咀金馬倫道的診所儲物櫃內文件，不翼而飛，懷疑有人在未經授權下帶走。經警方初步調查，案件暫列「盜竊」，交由油尖警區刑事調查隊第三隊跟進，暫時未有人被捕。

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咖喱黃雅慧被指尋回部分文件交予律師

醫美中心負責人接受傳媒訪問時，指公司租用咖喱黃雅慧的診所行醫，文件擺放在一個沒有上鎖的櫃內。負責人與咖喱黃雅慧均有診所鎖匙，但負責人卻沒有櫃鎖匙。負責人於4月24日發現無故鎖櫃，經交涉後再次打開個櫃，揭發文件不翼而飛，負責人於稱不擔心流失客人，只擔心客戶資料遭外洩，已作最壞打算。

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負責人指咖喱黃雅慧否認取走文件，但在出事前，負責人曾拍攝櫃枱的物品，確認文件曾擺放在該處，而最後一次見到文件在是4月17日。負責人續指來咖喱黃雅慧事後告知已尋回部份文件，卻未有交代搵到文件的位置，而咖喱黃雅慧聲稱會將文件交到警署，又以短訊形息向負責人發送律師樓的卡片，雙方要透過律師聯絡，負責人後來才得悉部分文件已在律師樓。

醫委會對咖喱黃雅慧事件不作評論

負責人估計涉及遺失的文件，約超過20名顧客的資料，就事件已經通知客戶。醫美中心於4月30日已終止與咖喱黃雅慧的所有合作，負責人又表示已就事件通報私隱專員公署、醫委會，並報警處理。對於咖喱黃雅慧捲入風波，醫委會回覆指，具行使紀律處分的權力，故不適宜就個別醫生的紀律個案作出評論。