袁偉豪首話事拍電影惹禍？馬來西亞拍戲疑做錯一事 網民斥「唔識行規」同行揭真相

袁偉豪近年不斷尋求突破，今年初更衝出香港，首次飛抵馬來西亞參與當地電影拍攝影，今次袁偉豪不僅挑戰幕前演出，更進軍幕後，擔綱老闆一職負責電影融資，事業版圖再擴大。不過，袁偉豪近日因在社交平台分享拍攝點滴，卻意外捲入「劇透」風波，被網民狂轟不懂行規，引發網上熱議。

袁偉豪刪帖文重新上傳

袁偉豪前日（5日）在IG分享一輯照片及短片，當中包含疑似電影的拍攝畫面及劇照。照片中見到袁偉豪的造型硬朗，更有不少極具張力的場景，似乎暗示電影的發展脈絡。當中更有一條袁偉豪疑睇playback的畫面，而且影像清晰，引起關注。

袁偉豪在IG留言：「原來涉及劇透，所以重新上傳。去年談洽這部電影經已非常期待，用了五個月時間完成戲份，成功挑戰了全程用馬來語演出，感謝！」袁偉豪又感謝合作的電影商信任和協助：「讓我拍攝時得到完善的配套，感謝！期待」。估計袁偉豪曾在社交平台發文，一度刪除作出修正。

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袁偉豪獲同片演員力撐

不過袁偉豪為新片宣傳手法，疑觸動網民神經。有網民在Threads上斥袁偉豪：「電影圈呢行不成文規定，套戲未上任個場景/戲服/角色都唔可以出街，袁生呢一句除咗顯得佢7，冇乜嘢可以解釋到，對自己行業專業少少可以嘛？」

面對網民質疑，袁偉豪未有太大反應，相反同片演員挺身而出，為袁偉豪護航。馬來西亞男星鄭金發（Andy Teh）不避嫌，今日（7日）同步在自己的IG上載相關的電影劇照，以及拍攝準備的照片，此舉疑為隔空「應援」袁偉豪。

羅浩銘解釋兩地文化差異

而資深電影武打演員羅浩銘在Threads上留言，力撐袁偉豪未有做錯：「你好！這是馬來西亞動作電影《Black Ops》，我是裡面的動作設計和演員。馬來西亞電影製作和香港電影製作有些文化不一樣，馬來西亞電影鼓勵演員和幕後早些分享一些大家有共識沒有劇透的照片，你可以去 google 一下，Black Ops Skop production 會發現很多其他劇照和演員造型各式各樣，這點和香港是完全不同。」

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