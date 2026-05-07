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寒戰1994丨神還原啟德機場真身曝光 竟然係沙田舊商場？

影視圈
更新時間：12:00 2026-05-07 HKT
發佈時間：12:00 2026-05-07 HKT

集逾10位影壇巨星領銜主演的警匪鉅作《寒戰1994》，已於5月1日在香港上映，電影上映3日累計票房已火速衝破1500萬，氣勢如虹。電影中除以1997年回歸前的警界、商界與黑道角力為賣點外，戲中逼真的「啟德機場」場景，近日更在社交平台引發熱烈討論。

電影《寒戰1994》佈置精巧

昔日位於九龍城的啟德機場已於1998年走入歷史，但《寒戰1994》成功帶領觀眾時光倒流。有細心的網民在Threads上發帖文，對比電影劇照與現實場景，赫然發現戲中的啟德機場的離境大堂，原來在「沙田偉華中心地下」取景拍攝。

劇組透過精巧的美術佈置，在商場內加裝標誌性的黃色告示牌、經典機場排椅，並安排大量穿上空姐制服及攜帶行李的臨時演員，成功將商場變為機場大堂。更有網民留言，透露兩年前曾途經現場，見到有電影劇組正在取景，也有網民表示：「原來個陣係拍寒戰…拍個日下晝見到佢哋搭個景覺得勁似」。

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電影《寒戰1994》的官方社交網小編轉發帖文：「呢個景真係太靚太靚，製片組同美術說具所有同事，你哋好厲害」。而有份演出《寒戰1994》的出爐金像影后廖子妤也大讚：「好犀利，佩服美術指導」。

電影《寒戰1994》網民盛讚

不少網民留言盛讚電影《寒戰1994》劇組：「偉華真係好似停留咗係90年代」、「搵景果個真係勁」、「犀利，咁都起到個景」、「唔怪得睇嘅時候覺得唔似純CG，原來係善用舊商場搭實景」、「劇組場景啲人觀察力好強」、「你講咗出嚟之後， 搞到我每次行落去搭巴都好似穿越咁樣」等。

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電影《寒戰1994》演員陣容逐個睇：

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