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許志安相隔11年再登紅館 與鄭秀文合作未定案預告必唱《唯獨》 獲江𤒹生王智德伴舞沖涼瞓覺都開心

影視圈
更新時間：07:00 2026-05-07 HKT
發佈時間：07:00 2026-05-07 HKT

許志安（安仔）相隔11年後再開個人騷，將於10月8至10日於紅館舉行一連三場個人演唱會《ON  STAGE》。昨晚安仔為演唱會拍攝海報，對於申請紅館檔期一擊即中成功，安仔表示去年加入新公司，第一個工作為他紅館開騷，並笑謂好似結婚入紙申請就一擊即中，又指跟新公司好夾，當確實獲得檔期很開心，自己亦有過千首歌曲，而最近推出新歌《信天翁》意義好大又有鼓勵，覺得好感恩，也很珍惜舞台，故之前為Chill Club頒獎禮早一個星期排舞，要做到最好話畀大家聽他誠意，同埋做好成績出來到。

許志安預告演唱會回歸初衷

提到安仔與MIRROR成員江𤒹生（AK）和王智德（Alton）在Chill Club頒獎禮同台跳唱演出，獲網民大讚。他認為跳舞好有樂趣，最近表演有幹勁，加上跟新一代歌手合作好「Fresh」，但今次演唱會未必多跳唱歌，反而要精選一點，就算跳得舒服又有「Mood」，正如今次拍攝演唱會海報主題回歸初衷，所以簡約為主，都是一支光管、一件T-Shirt是回歸初心的感覺，因為一支光管聚焦後會發出光芒，希望給大家有屬於音樂感覺。

許志安搵無違和感嘉賓

談到演唱會邀請哪位做嘉賓？安仔笑言日前跟張衛健打波，對方提醒他要請嘉賓。當笑問是否張衛健想做嘉賓？安仔指張衛健為人好直接，如想做會直接說出來，而Big Four各有各忙碌，但應該會來撐場。又指今次演唱會只有三場好珍貴，自己亦有好多合唱歌，想找好夾同無違和感的嘉賓。提到他曾為老婆鄭秀文(Sammi)個唱出任嘉賓，今次會否請太太做回他演唱會嘉賓？安仔表示言之過早，但兩人合唱《世紀末煙花》反應好，對於Sammi喜歡他的歌曲《苦中作樂》歌詞：「Sammi喺屋企都有點唱呢首歌，我都鍾意呢首歌。」安仔預告演唱會選唱《信天翁》，亦會唱經典歌《唯獨你是不可取替》及《苦中作樂》。至於加場問題，他表示場次應該無得加，則交由公司決定。

柳應廷會有音樂合作

提到六月將會跟MIRROR成員柳應廷（Jer）音樂上合作，安仔表示在Chill Club頒獎禮見過對方，亦覺得Jer的音樂闊又有個性，也想音樂上交流擦出火花。提到MIRROR成員AK和Alton大讚安仔好友善，安仔笑指跟後輩合作，自己開心足一星期，連沖涼睡覺都好開心，覺得好有活力，大家互相交換電話，亦有留言談及近況，自己多了兩個新朋友，希望未來識更多新朋友。對於加入新公司成為「一哥」，安仔笑說公司得他一個人，當然是「一哥」，遲些簽人就會變「二細佬」同「三弟」。
 

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