前TVB男星梁健平近況曝光 狂晒外國風景照疑已移居海外 曾憑「有錢真係大晒」Meme紅爆網絡

相信不少網民對「有錢真係大晒」這句經典對白都記憶猶新！這句出自劇集《讀心神探》的對白，配上鄭子誠囂張跋扈的表情，至今仍是網絡瘋傳的 Meme 圖。而圖中另一位演員就是現年65歲的前TVB「綠葉王」梁健平，近年他已淡出幕前，日前他被發現突然更新IG，因狂Po外國風景照而引發外界揣測他已低調移居海外，享受人生。

梁健平2012年離開TVB外闖

梁健平演技紮實，對不少觀眾來說，是「熟悉的面孔」。他於80年代已在邵氏電影公司由菲林沖印員做到剪片員，後來轉職到TVB繼續做幕後工作，為生計更成為特約演員。直至1988年入讀訓練班，與黃德斌、林家棟、劉錫明、雷宇揚、黃智賢、黎芷珊、顏仟汶等成為同學，及後正式成為TVB藝員。梁健平在TVB多年來演閒角演技出色，2012年離開TVB，轉投香港電視，直至2015年離巢。之後他拍過很多電影，包括《十年》、《寒戰II》、《拆彈專家2》、《樹大招風》等，甚至衝出香港得到英國導演 Maxim Bessmertny 賞識參演短片《三輪車伕》。

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梁健平社交平台照片洩近況？

由於TVB不時重播劇集都見到梁健平的身影，網民似乎未發覺他已久未接拍新作。原來他上一部參演的電影已是2019年拍攝的《殘影空間》，電影於2023年才上映。近年他鮮有公開露面，其IG最後一次更新本尊的照片，已是2024年與劉松仁、郭鋒等人聚會的合照。此後，該帳戶風格一轉，開始頻繁分享世界各地的風景美照。種種跡象讓不少網民推測，梁健平或許已移居外地。

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