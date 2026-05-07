馬志威首任《酒勻全亞洲》主持挑戰無限酒精 自爆十年前拍劇飲酒壯膽醉到掛欄杆提早收工

馬志威膽色過人，以有限酒量挑戰無限酒精，最近被Hoy+77邀請為全新綜藝節目「酒勻全亞洲」首任主持，穿梭港、澳不同酒吧，給一眾好酒之士推介及享受杯中佳釀，但首天開工的他，在連飲過十杯雞尾酒，不勝酒精下醺醉的完成首日拍攝，讓他留下充滿醉意浪漫的第一次主持經歷。

馬志威常演反派以為好飲得

當大家都以為外表瀟灑的馬志威，定必是飲得之人，但實際上的他卻酒量甚淺，連他也要為自己澄清的笑說：「我想大家對我的誤解太深了，反派現得多，大家都誤以為我一定係好豪氣，並且一定好飲得，但其實並非如此，我開工首天便分別走訪了三間釀酒廠和酒吧，每間都飲了三個round的酒，總共喝了十二杯雞尾酒，才晚十點我已經進入面經耳赤，眼皮無力，醺醺欲睡的狀態，我相信這些真實畫面已被節目crew捕捉下來呈現觀眾眼前，令節目入面嘅我更添儍氣。」

馬志威透過節目認識酒

阿威雖然自己酒量有限，平時跟朋友暢飲多以啤酒為主，除非特別喜慶才開飲威士忌，所以他家中的威士忌可以飲很久。但他很享受的說：「今次主持這個介紹酒的節目透過對酒的認識，包括酒的品種、出產地、味道等，令我獲益良多，學曉如何享受生活，也多得拍檔鄺芷凡讓我這個叔叔輩學曉不少時下年青人的潮語，與時並進。」

馬志威自製奧斯卡獎座為自己打氣

走訪了多間酒吧，竟然給阿威一個驚喜發現：「原來全球NO.1的cocktail bar 正正在香港，而酒吧中調制cocktail的師傅曾為Oscar After Party的巨星調制雞尾酒，好一位巨星級調酒師，難得碰上。還有更surprise的是我見到一個假的奧斯卡獎座（小金人）擺放在酒吧，忽發奇想，上網買了兩個奧斯卡獎座，一個給自己，一個給我好朋友，每當我工作上有所迷失的時候，我會拿著那枚獎座對著鏡子，說出自己的得獎感言，而獎座也分別刻了我和朋友的名字，這股無言的動力下，真的希望有日我和朋友都可以願望成真。想想也開心。」

馬志威學會飲酒適可而止

酒量淺的阿威原來發生在他身上關於酒的故事也不少，他滔滔不絕的說：「其實早在十年前拍攝一個劇集時，也曾試過飲酒壯膽拍一場大膽的戲份，但當時自己不曉得拿揑酒的份量，結果飲到醉醺醺，在完成當晚第一場戲後，準備轉景第二場戲時，我已被發現自掛在欄杆上，直至導演見到我也無言，只好提早收工，人生中經歷了飲醉酒，連工也開不得的有趣經驗，自此飲酒也適可而止，再次印証自己酒量有限。其實今次拍了關於飲酒的節目，對主持這崗位也感興趣，因為平時為人怕羞，今次要講咁多嘢覺得都幾好玩，希望下次有機會可以拍食節目，因為自己好鍾意煮嘢食。」

