張與辰開音樂學院冇問「軍師」拉姑意見 唔怕同周吉佩吳業坤競爭

《中年好聲音3》亞軍張與辰早前宣布開設音樂學院的計劃，他跟曾參與《中3》的李灃恩合作，為音樂學院執教，今日在新蒲崗正式開幕，米雪、陳淑芬除了送花牌亦親自到賀，而陳友更帶同兒子、新抱以及餅印孫仔、孫女一家五口撐與辰。

米雪望入行55周年演出邀與辰助陣

大批歌迷到場賀張與辰，他在工作人員安排下與歌迷分批合照，相當寵粉。米雪自《中3》已欣賞與辰，希望6月的入行55周年演出邀得他助陣。陳友曾跟與辰合作音樂劇《娛樂圈夫人》，對他有讚無彈，更表示會安排孫仔、孫女做他的學生，笑言孫仔非常有潛力，更著孫仔即場Rap給張與辰與李灃恩試聽。

張與辰與李灃恩在《中3》100強時認識

張與辰受訪時指李灃恩一直做音樂教育工作，大家在《中3》100強時認識，傾談期間一直覺得理念相近，亦曾自薦到對方的音樂學院教唱歌，沒想到經過深入討論後成就開設學校這件事。李灃恩自認在教學上一直是「獨行俠」，沒想到遇到張與辰這位知音，因大家背景相近，有做音樂教育工作，也接觸過歐美的教學系統，很快便討論出屬於他們的一套教育系統，甚至也有教科書。

張與辰預告正式宣傳招生

談到不少圈中人投入音樂教學工作，包括被指力爭「TMG一哥」的周吉佩及剛離巢的吳業坤，問到可擔心競爭？張與辰表示不會，大家在教學上有不同做法，除了有老師在旁教唱歌的初階班外，更有高階教學內容，他與李灃恩會以音樂監製的角度，教學生選歌、如何評估自己的表現，概思如何完成瑋場表演等，相信大家的做法都有不同。問到是否有圈中人報名？張與辰笑言是剛公布的事，之後會正式宣傳招生，不過米雪姐來撐場也自薦做學生，笑言會讓她做VVIP，又指望在其6月演出上撐場，笑言：「我也是米雪姐粉絲，我喜歡看的劇集很多都是由她主演的！」問歌迷是否踴躍報名學唱歌追星？他笑言：「都不怕歌迷來上堂學唱歌，據我所知歌迷會上都有不少唱得之人，我們經常都有聚會，都有聽過大家唱歌。」張與辰曾被《東周刊》影到與「拉姑」狄波拉飯聚，被指受寵獲拉姑指點，開設音樂學院一事可有問拉姑意見？他笑言：「不用，這個我和李灃恩兩個人討論，我們都會好好努力。」



