Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

周吉佩回到「半個家鄉」 5.16廣州首站展現堅持信念：年紀大了仍可以追夢

影視圈
更新時間：21:15 2026-05-06 HKT
發佈時間：21:15 2026-05-06 HKT

周吉佩（吉吉）過去兩年分別在香港以及澳門舉行了他的《第三人生》演唱會，獲樂迷熱烈追捧，門票均迅速售罄。今年5月16日晚上7時正，他將帶着《延續．第三人生》演唱會，空降廣州正佳大劇院・尚梯館，與大灣區的樂迷們共赴一場跨越時光的音樂之約。

周吉佩感謝不離不棄粉絲

廣州不僅是吉吉的「半個家鄉」，今次還特意準備了全粵語歌單，期待到時與「親友們」一起大合唱。今次演唱會以「時間、成長、重生」為核心主軸，將通過吉吉親自挑選的歌曲，向大家娓娓道來這些年來的心路歷程，他坦言：「第三人生代表年紀大了，仍可以追夢。這三年來，我學會了一件事，只要我還在唱，音樂就不會離開我。」吉吉用自身的經歷，為這次的演唱會主題做了一個最佳的詮釋。除了自身的堅持，他也感謝了一路以來對他不離不棄的粉絲。

周吉佩廣州開唱全廣東歌

對於今次到廣州開唱，吉吉覺得開心又興奮，因為自己曾在廣州住過一段長時間，所以這裏也被視作他的第二個家，他還透露到時會有很多親戚好友來現場支持。而廣州作為「第三人生」巡演的第三站，也是他在內地的首場演唱會，為了隆重其事，他這次特意調整了歌單，「知道廣州的朋友很喜歡聽廣東歌，以往我在演唱會上都會唱一些普通話歌，但這次我一整晚都會唱廣東歌。」

周吉佩相信能帶來驚喜

訪問結束後，吉吉拿着結他，坐在「廣州正佳大劇院・尚梯館」的觀眾席上，預先感受演唱會當晚觀眾們在席上感覺，他一面輕彈着結他，一面滿載期待：「好期待在演唱會當天可以和大家一起大合唱，我對本次的歌單充滿信心，相信一定可以讓到場樂迷帶來驚喜。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
瑪琉岩瀑布｜16歲女玩高空鞦韆撞岩亡 消息：家屬與景區達成和解
01:04
瑪琉岩瀑布｜16歲女玩高空鞦韆撞岩亡 消息：家屬與景區達成和解
即時中國
6小時前
00:40
秀茂坪寶達邨兩男女倒斃單位 消息指為已離婚夫婦 重案組接手跟進
突發
2小時前
81歲李家鼎7位數身家被榨乾！怒轟李泳漢為錢瞞施明死訊10日正X街：所有嘢交畀細仔
01:29
81歲李家鼎7位數身家被榨乾！怒轟李泳漢為錢瞞施明死訊10日正X街：所有嘢交畀細仔
影視圈
10小時前
長者搭深圳地鐵有新規例？免費乘車需出示指定證件 網民︰個個站都睇得好緊
長者搭深圳地鐵有新規例？免費乘車需出示指定證件 網民︰個個站都睇得好緊
旅遊
3小時前
內地年輕人掀「毛坯房」熱潮 90後醫生只花1萬裝修 水泥牆變天然畫板
內地年輕人掀「毛坯房」熱潮 90後醫生只花1萬裝修 水泥牆變天然畫板
家居裝修
6小時前
「扮嘢王」羅浩楷罕現身激動落淚  靚爆賢妻陪伴在則照顧輪椅夫  跟TVB舊友飲茶精神翼翼
「扮嘢王」羅浩楷罕現身激動落淚  靚爆賢妻陪伴在則照顧輪椅夫  跟TVB舊友飲茶精神翼翼
影視圈
12小時前
港漂分析老港人VS新港人5大差異「一眼看出分別！」 1特徵惹網民熱議：地鐵閘門是「檢測器」？
港漂分析老港人VS新港人5大差異「一眼看出分別！」 1特徵惹網民熱議：地鐵閘門是「檢測器」？
生活百科
2026-05-05 16:15 HKT
鄭秀文罕晒龐大家族合照提早慶母親節 年邁媽媽輪椅出入富貴Look曝光 獨欠老公許志安？
鄭秀文罕晒龐大家族合照提早慶母親節 年邁媽媽輪椅出入富貴Look曝光 獨欠老公許志安？
影視圈
2小時前
鼎爺父子爭產風波爆羅生門 李泳漢反指李泳豪逼兩老分身家 李家鼎於靈堂向親戚道心聲？
鼎爺父子爭產風波爆羅生門 李泳漢反指李泳豪逼兩老分身家 李家鼎於靈堂向親戚道心聲？
影視圈
2小時前
四川瑪琉岩瀑布風景區鞦韆斷纜，女子直墮懸崖。
01:04
瑪琉岩瀑布｜女子玩懸崖鞦韆意外墜亡 出發前狂喊安全繩「沒綁緊」
即時中國
2026-05-05 21:08 HKT