周吉佩回到「半個家鄉」 5.16廣州首站展現堅持信念：年紀大了仍可以追夢

周吉佩（吉吉）過去兩年分別在香港以及澳門舉行了他的《第三人生》演唱會，獲樂迷熱烈追捧，門票均迅速售罄。今年5月16日晚上7時正，他將帶着《延續．第三人生》演唱會，空降廣州正佳大劇院・尚梯館，與大灣區的樂迷們共赴一場跨越時光的音樂之約。

周吉佩感謝不離不棄粉絲

廣州不僅是吉吉的「半個家鄉」，今次還特意準備了全粵語歌單，期待到時與「親友們」一起大合唱。今次演唱會以「時間、成長、重生」為核心主軸，將通過吉吉親自挑選的歌曲，向大家娓娓道來這些年來的心路歷程，他坦言：「第三人生代表年紀大了，仍可以追夢。這三年來，我學會了一件事，只要我還在唱，音樂就不會離開我。」吉吉用自身的經歷，為這次的演唱會主題做了一個最佳的詮釋。除了自身的堅持，他也感謝了一路以來對他不離不棄的粉絲。

周吉佩廣州開唱全廣東歌

對於今次到廣州開唱，吉吉覺得開心又興奮，因為自己曾在廣州住過一段長時間，所以這裏也被視作他的第二個家，他還透露到時會有很多親戚好友來現場支持。而廣州作為「第三人生」巡演的第三站，也是他在內地的首場演唱會，為了隆重其事，他這次特意調整了歌單，「知道廣州的朋友很喜歡聽廣東歌，以往我在演唱會上都會唱一些普通話歌，但這次我一整晚都會唱廣東歌。」

周吉佩相信能帶來驚喜

訪問結束後，吉吉拿着結他，坐在「廣州正佳大劇院・尚梯館」的觀眾席上，預先感受演唱會當晚觀眾們在席上感覺，他一面輕彈着結他，一面滿載期待：「好期待在演唱會當天可以和大家一起大合唱，我對本次的歌單充滿信心，相信一定可以讓到場樂迷帶來驚喜。」