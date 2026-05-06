金宣虎捲逃稅爭議後首露面 獲金喜愛大讚：可靠、有領導力

綜藝節目《Bonjour麵包店》今日舉行發布會，車勝元、金喜愛、金宣虎及李基澤一同亮相。今次亦是金宣虎2月涉逃稅後，首度公開見傳媒，他亦剛完成2月起公演的舞台劇《秘密通道》。

金宣虎讚節目治癒他人和自己

節目將背景設定在寧靜的鄉村，並開設韓國首間專為長者設計的甜品咖啡店，規定僅限65歲以上的老年人及其陪同人員進入。金宣虎表示：「這是一個治癒他人和自己的節目，所以對我來說真的很有意義，也拍得很認真。畢竟我們是要將快樂帶給老人家，首先要視他們為主角，每瞬間都要做到最好。」金宣虎再指：「為了讓他們感受到幸福，我們都很用心完成，看着大家一起把作品完成，其實真的很幸福。就算因為演出舞台劇不在現場，也還是希望節目可以順利進行，大家都辛苦了。」金喜愛亦大讚金宣虎主動邀請不確定能否進入店內的長輩，並與他們互動，她表示：「原本以為他比較溫和內斂，但實際合作後發現其實很有領導力，也很可靠。」

今年2月，金宣虎憑劇集《愛情怎麼翻譯？》再度爆紅，事業正值高峰，卻捲入「一人公司」逃稅爭議。金宣虎於2024年1月，以屋企地址設立個人公司，並將父母登記為董事與監察人，此舉被質疑透過家人逃稅。事件曝光後，金宣虎所屬經理人公司Fantagio迅速回應並發布官方聲明，金宣虎本人也透過公司表達歉意，稱已積極補救。