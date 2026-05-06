Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林家謙作品《四月物語》被納入DSE考題感意外 親解歌曲高潮位創作手法：我唔係model answer

影視圈
更新時間：19:46 2026-05-06 HKT
發佈時間：19:46 2026-05-06 HKT

林家謙今日獲邀接受商台節目《1圈圈》電話訪問，親自回應近日中學文憑試（DSE）音樂科引用其作品《四月物語》作為考題的熱話，首次公開分享他對此事的看法，並親解歌曲最後一段副歌如何營造高潮，為廣大考生和樂迷帶來第一手資訊。林家謙對DSE考題感意外，親身解構《四月物語》高潮位，他表示自己與考生一樣，也是在考試當天才得知此消息，並形容「感覺少少怪 」，直言：「我冇諗過自己啲歌會喺考題入邊出現，然後我又未至於覺得隻歌少咁多嘢要analyze，所以就少啲唔係好相信。」

林家謙見解唔代表考評局

當被問及若身為考生會如何回答「《四月物語》最後一段副歌如何透過編曲、節奏、演繹方式營造高潮」這條題目時，家謙笑言：「嘩！咁難！首先個marking sheme 唔喺我度，我冇得講個 model answer，我冇得代表考局去講啱唔啱。」他隨後親自解畫，指出自己在創作歌曲時是憑感覺行事，亦在節目中親自解構了最後一段副歌中旋律的變化，為聽眾提供了第一身的創作視角：「我將最後一段副歌升半度key，樂器亦提升，最後嘅chorus同第一第二次嘅chorus都好唔同，自己嘅作品好少有咁唔同，另外Baseline亦多咗variation。」

林家謙指創作唔好諗咁多technical嘢

對於今次被引用為考題，會否令他日後創作時「諗多一步」？林家謙直言：「唔會，我prefer創作嘅時候就唔好諗咁多呢啲好technical或者諗要加啲咩落去，令到佢咁（有效果），始終我覺得創作都係以最純粹行先，會感動人啲。」他又強調自己平日寫歌較少從技術性角度出發。主持亦提及有考生在社交平台表示「好感動」，家謙亦親自留言回應，將歌曲前奏的幾個音填上「報dse報dse報dse↗️ 考試」，並在節目中即場演繹。

林家謙祝福考生拎5**

談到甚麼答案能獲得他青睞？家謙表示：「如果佢寫到一啲可能我自己都唔知嘅嘢，佢原來發覺呢個位有一個咁樣嘅twist或者有一個咁樣嘅處理、係我自己都冇為意，咁我會覺得『唉，你諗多咗喇』。」隨即再表示：「唔係，即係佢畀我更加 analyze 得好。我嘅見解唔表表晒，亦都唔可以代表考評局。」並在訪問最後衷心祝福所有考生都能獲得 5**的佳績。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
瑪琉岩瀑布｜16歲女玩高空鞦韆撞岩亡 消息：家屬與景區達成和解
01:04
瑪琉岩瀑布｜16歲女玩高空鞦韆撞岩亡 消息：家屬與景區達成和解
即時中國
4小時前
81歲李家鼎7位數身家被榨乾！怒轟李泳漢為錢瞞施明死訊10日正X街：所有嘢交畀細仔
01:29
81歲李家鼎7位數身家被榨乾！怒轟李泳漢為錢瞞施明死訊10日正X街：所有嘢交畀細仔
影視圈
8小時前
00:40
秀茂坪寶達邨兩男女倒斃單位 消息指為已離婚夫婦
突發
1小時前
「扮嘢王」羅浩楷罕現身激動落淚  靚爆賢妻陪伴在則照顧輪椅夫  跟TVB舊友飲茶精神翼翼
「扮嘢王」羅浩楷罕現身激動落淚  靚爆賢妻陪伴在則照顧輪椅夫  跟TVB舊友飲茶精神翼翼
影視圈
11小時前
薛永康被控兩項非禮罪受審。黃巧兒攝
男護士涉捉16歲女病人手摸陰莖 事主指被告露械「望住我」十數秒 事後稱：希望無嚇親你
社會
5小時前
內地年輕人掀「毛坯房」熱潮 90後醫生只花1萬裝修 水泥牆變天然畫板
內地年輕人掀「毛坯房」熱潮 90後醫生只花1萬裝修 水泥牆變天然畫板
家居裝修
5小時前
港漂分析老港人VS新港人5大差異「一眼看出分別！」 1特徵惹網民熱議：地鐵閘門是「檢測器」？
港漂分析老港人VS新港人5大差異「一眼看出分別！」 1特徵惹網民熱議：地鐵閘門是「檢測器」？
生活百科
2026-05-05 16:15 HKT
長者搭深圳地鐵有新規例？免費乘車需出示指定證件 網民︰個個站都睇得好緊
長者搭深圳地鐵有新規例？免費乘車需出示指定證件 網民︰個個站都睇得好緊
旅遊
1小時前
惠康超市只限一天全場88折！滿額即享 糧油/日用品/零食 1產品額外85折
惠康超市只限一天全場88折！滿額即享 糧油/日用品/零食 1產品額外85折
飲食
2026-05-05 16:51 HKT
四川瑪琉岩瀑布風景區鞦韆斷纜，女子直墮懸崖。
01:04
瑪琉岩瀑布｜女子玩懸崖鞦韆意外墜亡 出發前狂喊安全繩「沒綁緊」
即時中國
22小時前