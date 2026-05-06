林家謙作品《四月物語》被納入DSE考題感意外 親解歌曲高潮位創作手法：我唔係model answer

林家謙今日獲邀接受商台節目《1圈圈》電話訪問，親自回應近日中學文憑試（DSE）音樂科引用其作品《四月物語》作為考題的熱話，首次公開分享他對此事的看法，並親解歌曲最後一段副歌如何營造高潮，為廣大考生和樂迷帶來第一手資訊。林家謙對DSE考題感意外，親身解構《四月物語》高潮位，他表示自己與考生一樣，也是在考試當天才得知此消息，並形容「感覺少少怪 」，直言：「我冇諗過自己啲歌會喺考題入邊出現，然後我又未至於覺得隻歌少咁多嘢要analyze，所以就少啲唔係好相信。」

林家謙見解唔代表考評局

當被問及若身為考生會如何回答「《四月物語》最後一段副歌如何透過編曲、節奏、演繹方式營造高潮」這條題目時，家謙笑言：「嘩！咁難！首先個marking sheme 唔喺我度，我冇得講個 model answer，我冇得代表考局去講啱唔啱。」他隨後親自解畫，指出自己在創作歌曲時是憑感覺行事，亦在節目中親自解構了最後一段副歌中旋律的變化，為聽眾提供了第一身的創作視角：「我將最後一段副歌升半度key，樂器亦提升，最後嘅chorus同第一第二次嘅chorus都好唔同，自己嘅作品好少有咁唔同，另外Baseline亦多咗variation。」

林家謙指創作唔好諗咁多technical嘢

對於今次被引用為考題，會否令他日後創作時「諗多一步」？林家謙直言：「唔會，我prefer創作嘅時候就唔好諗咁多呢啲好technical或者諗要加啲咩落去，令到佢咁（有效果），始終我覺得創作都係以最純粹行先，會感動人啲。」他又強調自己平日寫歌較少從技術性角度出發。主持亦提及有考生在社交平台表示「好感動」，家謙亦親自留言回應，將歌曲前奏的幾個音填上「報dse報dse報dse↗️ 考試」，並在節目中即場演繹。

林家謙祝福考生拎5**

談到甚麼答案能獲得他青睞？家謙表示：「如果佢寫到一啲可能我自己都唔知嘅嘢，佢原來發覺呢個位有一個咁樣嘅twist或者有一個咁樣嘅處理、係我自己都冇為意，咁我會覺得『唉，你諗多咗喇』。」隨即再表示：「唔係，即係佢畀我更加 analyze 得好。我嘅見解唔表表晒，亦都唔可以代表考評局。」並在訪問最後衷心祝福所有考生都能獲得 5**的佳績。

