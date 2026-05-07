「綠葉王」古明華隨時飲食大亨夢碎 茶餐廳遇虧蝕陷困局面臨結業 為養家身兼多職捱出重病

曾效力TVB長達26年、現年61歲的「蘇基」古明華，自2020年離巢後轉戰內地發展。他由直播帶貨跨界到江門、台山開港式茶餐廳，更親力親為擔任「生招牌」。然而，成為飲食大亨的古明華受訪時卻罕有流露辛酸，坦言餐飲業競爭大到「卷」（內卷失敗、競爭不過）唔贏，餐廳目前正陷入虧蝕困境，隨時面臨結業危機！

古明華表明不會放棄演員工作

古明華直言現在的工作重心已由幕前轉移到餐廳，但對於這種轉變，他坦言是出於現實考量而非單純興趣：「嗰陣搞咗個茶餐廳風格嘅一個帶貨場地，點知發現餐廳反而更好做，所以投資人就索性改成做餐廳。」古明華表明不會放棄演員工作，只要有戲拍就會拍：「我一路做住餐廳，一路等機會嚟。」

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古明華餐廳蝕本硬撐隨時玩完

自從投身飲食業後，為了這盤生意，古明華可謂搏到盡，不僅親自落手落腳打點舖頭，更頻頻拍片做「生招牌」拉客，原來背後並非為自己：「因為整體大環境比較差，我哋嘅生意都唔係好好，我有少少股份，大老闆話每個月都虧錢，而家係硬撐，我唔知佢仲會堅持幾耐，如果有一日佢話頂唔住，唔想再蝕，餐廳可能就冇喇，到時候我只可以返去做帶貨。」問到覺得是做演員比較卷，還是開餐廳比較卷？古明華坦言：「餐飲係難做過演員好多！演員點樣『卷』都好，你有實力就唔會輕易畀人『卷』走。但係餐飲唔同，只要隔籬左右有人肯開平啲，咁就即刻『卷』走咗你個客！」由最佳男配角變成斟茶遞水的餐廳合夥人，落差之大令人唏噓，古明華強調心中那團演藝火從未熄滅，絕對不會放棄做演員：「做演員係自己喜歡嘅工作，做餐廳只係生活上需要嘅工作。我一路做住餐廳，一路等機會嚟，只要有戲拍我就會拍！」

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古明華捱出了病痛不欲生

古明華1994年加入TVB以飾演配角為主，2012年憑《巴不得媽媽...》「蘇基」一角獲「最佳男配角」，成為其代表作。因長期通宵工作、又食無定時、作息紊亂，讓古明華30多歲罹患糖尿病，加上妻子Terri車禍致行動不便、女兒Tammi 在10歲時確診「腎小球炎症」需高昂醫療費，家庭經濟壓力沉重，當時為養活全家，他自薦加入TVB配音組，同時兼顧演戲及配音工作，曾試過不眠不休直踩50個鐘，結果令本身有糖尿病的古明華捱出了病，試過因肺結核住院3個月，其後又曾因膽痛令他痛不欲生，就連呼吸也覺得痛，一度出現輕生念頭，古明華往後明白健康比甚麼都重要，直到2020年，古明華離開效力26年的TVB並移居內地轉戰飲食業，在創業初期，古明華曾表示轉戰飲食業後得到「重生」：「我喺江門遇到好多人同事，玩吓抖音做吓直播，又拍吓劇，到而家我有自己嘅茶餐廳，眨吓眼我都50幾歲，我相信一樣嘢就係，夢想可能會遲到，但係一定唔會缺席。」