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方力申首踏紅館前自資出歌 MV愛妻操刀溫馨家庭畫面曝光

影視圈
更新時間：19:15 2026-05-06 HKT
發佈時間：19:15 2026-05-06 HKT

方力申5月16日將首踏紅館舞台，舉行一連兩場《方力申Perfect Moment 最佳時間演唱會2026》。開騷前夕，小方自資出歌《生活無小事》，找來Eric Kwok（郭偉亮）作曲、林若寧作詞，小方表示與Eric Kwok相識多年，又曾一起主持節目，但音樂上卻是第一次合作：「一直很欣賞Eric，所以重拾歌手身份後，馬上找他合作，而他也知道這首歌對我重要，於是將自己最好的完全給我；與林若寧討論歌詞內容時，我比較希望與生活或愛情有關，最後就是如今的《生活無小事》，前半是大眾都會經歷的生活，後半是找到伴侶後的日子。」

《生活無小事》MV加入生活片段

正因為《生活無小事》與自身息息相關，小方在做歌時已打算在MV中加入生活片段，並由太太Maple（葉萱）及好友一起完成剪接，他說：「平日社交平台的片段都是由太太剪輯，所以這次也沒有太多困難，但所有畫面都要得到她的批准。有些她覺得自己不夠漂亮的畫面被否決，但我完全不覺得有問題，最後她說肖像權在她手上，所以繼續否決。」

方力申女兒Isla成「最滿意作品」

MV中除了有小方背Maple遊萬里長城的片段外，亦有兩人在美國聖塔莫尼卡海灘求婚兼行禮的感動時刻，MV更將小方現在最幸福快樂的生活完整記錄，包括在美國與太太Maple結婚時，小方感動到流下男兒淚的珍貴畫面；亦有「老公老婆視覺」拍攝對方享受美食的甜蜜時刻。最溫馨的莫過於一家三口的日常。小方與太太在床上瘋狂錫女兒，和小方攬着太太，太太則輕輕抱女兒的片段，盡現三人世界的溫馨與愛意。小方表示：「Maple非常滿意這個作品，她現在最滿意的是創造了Isla，所以十分樂意擔任這次MV的剪接，因為有女兒在當中。」

方力申「最完美的時刻」就是今天

小方以「最貼近自己」來形容《生活無小事》，他解釋：「因為很代表我現在的狀態，也想引起樂迷的共鳴，就是『最完美的時刻就是今天，也是我們最年輕的一天』。所以大家如果有什麼想做、或要慶祝的話，就馬上去做，不需要等到特定的節日才去慶祝。這完全是我的狀態，也是我這次演唱會想要傳遞的訊息。」

方力申為紅館騷成功減去10KG

至於人生快將解鎖紅館舞台，小方連月排舞、練聲、減肥，務求到時以最佳狀態示人。而經歷過去年巡迴音樂會的舞蹈基礎訓練後，小方決心為紅館「加碼」，並再三保證入場觀眾一定會超驚喜。由於日以繼夜練舞、排舞，加上每日只靠24隻雞蛋充飢，令小方成功修身10KG！
 

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