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王嘉爾成首位登陸里約個唱亞洲藝人 橫掃北美拉美創多項紀錄 將回歸亞洲強攻各大城巿

影視圈
更新時間：17:40 2026-05-06 HKT
發佈時間：17:40 2026-05-06 HKT

作為華語頂流藝人，王嘉爾（Jackson）的海外巡唱再傳佳績，橫跨北美、拉美5國10城的行程，屢創歷史性突破，充分證明其海外號召力並非一時興起，而是長期紮根的實力體現。2023年，Jackson已成為首位在紐約Barclays Center開騷並實現全場滿座的華人歌手；時隔3年，他2026年重返該場館開騷，依舊火速爆滿、座無虛席，實力印證自身號召力長期在線。Jackson在拉美市場的表現更為亮眼，墨西哥城的演出入場人數高達約2萬人，熱烈氛圍可見一斑。更值得一提的是，這次Jackson更親手寫下「首位登陸里約熱內盧開個唱的亞洲藝人」的歷史新一頁，為華人爭光，創下當地演出新紀錄。此次拉美巡唱幾乎清一色為本地觀眾，西語、葡語觀眾更全程跟唱，就連《GBAD》等主打作品亦能齊聲大合唱。足證Jackson的音樂已深入當地，巡唱版圖擴張並非試水溫，而是真正在海外紮根，於國際樂壇的地位及影響力不斷攀升！

王嘉爾自拍騷肌片寵粉

Jackson雖然忙着跑tour，但都經常在社交網分享每站的演出點滴和感受，與粉絲互動。單是墨西哥城一站就出了兩個po，對這個地方情有獨鍾的Jackson，被瘋狂火熱的現場氣氛燒著，令他感覺墨西哥城的靈魂已經融入他的血液，他又感謝粉絲為他帶來靈感，還說當地樂迷與眾不同，致使他完全不覺得自己身處地球！而完成聖保羅及里約熱內盧兩場騷後，Jackson都在貼文中感謝觀眾給予他難忘的體驗，他亦趁機鼓勵粉絲，希望他們看完騷後有所得着，能夠帶走他所傳達的訊息，在紛擾的世界中，堅持做自己愛自己！出名錫粉絲的Jackson還派福利，分享自拍照、騷肌相，以及在巿內遊走、歎美食的片段，從Jackson的分享可見無論舞台上抑或舞台下，他都一樣enjoy！

王嘉爾用音樂開拓自己世界版圖

這個全新世巡自2025年10月於泰國曼谷起跑，Jackson領軍走遍包括澳門、雅加達、吉隆坡、馬尼拉和東京，到2026年3至4月移師北美及拉丁美洲包括洛杉磯、奧克蘭、溫哥華、羅斯蒙特、紐約布魯克林、多倫多、墨西哥城、聖保羅、里約熱內盧和聖地牙哥共完成16站，用音樂逐步開拓屬於自己的世界版圖。勢如破竹的Jackson接下來會回歸亞洲強攻各大城市！

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