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陳卓賢生日展「Ian Azure Nexus」5.15揭幕 約定樂迷見證色彩蛻變成長旅程 特設生日限定個人化電話繩工作坊

影視圈
更新時間：17:15 2026-05-06 HKT
發佈時間：17:15 2026-05-06 HKT

為慶祝唱作歌手陳卓賢（Ian）的生日，陳卓賢國際歌迷會今年以「Ian Azure Nexus」為題，5月15日至6月9日期間於啟德零售館Mall2舉辧生日展覽。「Nexus」象徵交匯與蛻變，代表Ian在音樂與人生旅程中，從黑白的起點逐步轉變，匯聚成彩色的光譜。

陳卓賢展區設獨家造型照及歌曲MV

今次展覽分為兩個部分，讓樂迷能透過不同展區的設計，親身體驗Ian「從黑白走向彩色」的蛻變旅程。音樂是Ian與大眾分享心路歷程的媒介，展區內的油桶時光隧道除設有生日展獨家限定的造型照外，還會配合歌曲MV播放，讓一眾樂迷走入Ian的音樂世界。

陳卓賢限定工作坊自製電話繩

歌迷會將於展區內舉辦生日限定個人化電話繩工作坊，讓大家自由選擇與Ian相關的不同元素，製作出獨一無二的專屬紀念品。除此之外，場內亦設有巨型扭蛋遊戲，參加者有機會獲得精美限量禮品，包括Ian親自拍攝的即影即有相片、麻糬波波匙扣、打卡立牌等。生日限定個人化電話繩工作坊體驗券，以及扭蛋代幣兌換券由即日起於KKday出售。
 

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