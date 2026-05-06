莊思敏46歲生日要求「有氣勢」 王海榛高八度嗌全名嚇窒壽星女

5月1日是莊思敏（Jacquelin）的46歲生日，身為Jacquelin好友的王海榛(王晶女兒，前名王子涵)，在ig story分享為壽星女慶祝的生日片段，並寫上：「當你朋友要求氣勢。」。片中的Jacquelin面前擺放了生日蛋糕，獲一眾好友為她唱生日歌，她突然爆句：「畀啲氣勢呀！」然後大家好聽話變得大聲唱生日歌，氹得Jacquelin好開心又擺心心手勢。

莊思敏老公保持低調

不過唱到尾聲時，王海榛為迎合好友Jacquelin要求有氣勢，尾句高八度唱出：「Happy Birthday To莊思敏！」當堂嚇到Jacquelin即O嘴又遮面，並笑謂：「嗌全名！」。王海榛即搞笑駁嘴說：「你要氣勢嘛！」今年是Jacquelin婚後首個生日，不過她一向保護老公黃耀彬（Brian），就算分享日常生活片段，也會特意使用卡通公仔遮住老公樣貌避免正臉曝光，難怪連她在社交網分享生日慶祝相，亦未見其老公蹤影。