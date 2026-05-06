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Jisoo昨參與Met Gala盛會 被時裝設計師爆點名借衫唔還

影視圈
更新時間：15:16 2026-05-06 HKT
發佈時間：15:16 2026-05-06 HKT

韓團BLACKPINK成員Jisoo經歷胞兄涉家暴及性侵醜聞後，近日又被時裝設計師點名偷衫。時裝品牌JUDASIM的設計師Benjamin Bortmans為近日在社交網標籤Jisoo本人，表示「請把我的東西還給我」、「Jisoo把我的東西拿走了」。他稱為了幫助對方的專輯封面拍攝，把很多東西寄給Jisoo以及她的韓國團隊，然而，至今6個月過去，他卻沒有收到物品歸還。

Benjamin強調沒攻擊Jisoo意圖

Benjamin再指由於寄去韓國的物品皆價值不斐，這段期間他不斷詢問歸還時間，但Jisoo的團隊總是一直拖延，他只能妥協表示：「我知道了，可以延期，但是如果要把物品還我了，請告訴我，直到今日為止，我都沒有收到任何答覆。」Benjamin直言由於其時裝騷即將舉行，所以急着要回借給Jisoo的服飾，他甚至揚言向Jisoo提告，卻還是沒有獲得對方答覆，他不想再參與Jisoo的專輯封面拍攝了，着對方儘快歸還物品。
網民卻指事件不關Jisoo事，並開始在網上攻擊Benjamin，因此Benjamin今日（6日）再拍片稱事情已經在處理了，「我在標題裏確實有提到她的名字，最初那段影片是希望能從她或團隊那邊得到回應，我從來沒有打算攻擊她！」他強調沒有攻擊Jisoo的意圖，目前Jisoo團隊已經聯繫他，「因為在這次拍攝相關的郵件和資料裏，她（Jisoo）的名字經常被提及，但我真的沒有想要針對或傷害她，希望這點可以說清楚，避免誤會。」

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