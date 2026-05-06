74歲吳大強疑離巢TVB 玩《中年好聲音》風頭超越兒子吳偉豪 曾於活動暈倒傳頂唔順工作量

TVB歌唱比賽節目《中年好聲音》系列曾經為娛樂圈培育了不少歌手，可惜未必個個都能夠佔一席位，加上又有「後浪」湧現，不少人最後黯然離巢外闖。人稱「Bill哥」的74歲吳大強曾在2022年參加《中年好聲音》並成為最年長的參賽者，當時吳大強以擅長的英文歌出賽，最終獲得第6名，翌年簽約TVB成為合約藝員，風頭不低於三甲。不過2023年他曾在公開活動上暈倒，不少網民都曾憂心他的身體是否能應付高強度工作。

吳大強TMG官網被除名疑已離巢

不過近日吳大強明顯曝光率下降，有網民發現吳大強的名字在TMG官網與及TVB的藝人官網內消失了，於是猜測吳大強已離巢，但未獲吳大強確認，不過有網民說：「本來就係嚟玩下，都70幾歲，年紀大了退休也正常。」近期有不少《中年》系列的唱將相繼離巢，包括「大魔王」安雅希（Maggin）、林彥言（前名林鉫徫）和魏嘉信。

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吳大強出道後工作量驚人

吳大強出道後工作量驚人，人氣比備受力捧的兒子吳偉豪（Ricco）還要高，經常在綜藝節目又或者在劇集見到他的踪影。吳大強2023年曾在活動上暈倒，後腦著地須入院，當時有網民猜測吳大強身體受不了高強度工作，不過其後吳大強報平安，強調當日因活動現場太悶熱而導致暈倒。

吳大強曾表示年輕時已對演藝圈充滿憧憬，在1971年參加香港電台的歌唱比賽並勇奪亞軍，翌年報名投考TVB藝員訓練班，可惜未能成功入選，後來曾短暫向足球領域發展，其後移居加拿大修讀酒店管理，並在酒店業工作直至2021年退休。退休後決定重執兒時夢想。

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吳家一門四傑個個超高顏值

不過最為人津津樂道，當然是吳家一門四傑個個超高顏值兼勁猛料而引起外界關注。除了三仔吳偉豪近年獲TVB力捧，大仔吳偉諾是香港消防處消防隊長，已任職九年，早前在颱風樺加沙襲港期間，曾代表消防處發言，呼籲市民將家電遠離窗戶，做足防風措施。二仔吳偉言是飛機師、細仔吳偉傑在澳洲修讀藥劑並兼任模特兒，連周國豐都曾笑稱「點夠佢哋玩」：「同Bill叔叔一門幾傑合照，真係需要好大勇氣，點可能全家都靚仔到咁！」

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