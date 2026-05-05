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周奕瑋認證老友入雪櫃︰幫佢拍「解凍人生」 麥美恩反駁世紀大騙局

影視圈
更新時間：22:14 2026-05-05 HKT
發佈時間：22:14 2026-05-05 HKT

周奕瑋主持之節目《周遊人生》今日（5日）在將軍澳電視城舉行神秘試映會，獲多位好友到場支持，包括︰江美儀、麥美恩、吳業坤（坤哥）；何依婷、阮浩棕、許文軒、潘盈慧、梁芷珮一家三口；駱胤鳴、許文軒、鄺潔楹及羅啟豪等，而周嘉洛則在眾訪問期間驚喜現身。

周奕瑋人緣佳多「仇家」

擔任司儀的林秀怡同嘉賓之一的麥美恩，不停取笑周奕瑋身高，林秀怡說：「你要企喺身先見到你！」引來全場大笑，麥美恩則說：「佢小六高定咗啦！真係未見過佢除鞋。」周奕瑋沒有介意，笑指自己得罪了林秀怡，麥美恩補充︰「所有嘉賓都係嚟向周奕瑋報仇！」

周奕瑋《周遊人生》跨國拍攝

周奕瑋、麥美恩受訪，前者介紹《周遊人生》時，稱節目花了1年籌備，去年7月拍攝，去了內地多個地方，還有赴韓國、星馬等地拍攝，製作10集共13個故事。另外，之前周奕瑋同阿姐（汪明荃）拍日本旅遊節目，最後無播出街，問是否得到公司開新節目作補償？周奕瑋只稱今次也有去日本，「日本故仔唔會喺今季播出。」並說多謝公司。

麥美恩羨慕老友疊馬

麥美恩覺得周奕瑋好威，「拍綜藝節目可以做到咁盛大，請到咁多好友到場支持，之前我仲幫手拍宣傳片。」續笑言：「其他人唔知道，仲以為個節目我有份拍！真係世紀大騙局。（做下季嘉賓參與演出？）佢節目專拍素人，我係藝人，仲要好紅！」周奕瑋即戲弄她說：「等你霉！我再幫你拍《解凍人生》！」暗嘲她被「雪藏」。有指麥美恩遭遭「雪藏」，她自嘲：「我可以著三點式喺雪櫃爬出嚟，雪櫃唔夠凍嘅話，我喺冰櫃爬出嚟！」

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