75歲「食神韜韜」胖出新高度？  梁文韜罕曝光面皮鬆弛狀態堪憂  肥胖胞弟9年前猝逝

現年75歲、有「食神」之稱的韜韜（梁文韜），憑藉主持TVB經典飲食節目《日日有食神》而家喻戶曉，其龐大的身形成為他最廣為人知的標誌。近日，一張他的近照在小紅書上流傳，引發網民熱議，更有人直指他「胖出新高度」，健康狀況令人擔憂。

韜韜臉皮鬆弛精神尚可

從最新照片可見，韜韜正在自家酒樓宴請朋友吃飯。他安坐於椅子上，看起來精神不俗。然而，歲月似乎也在他臉上留下了痕跡，其臉皮明顯比以往鬆弛，眼袋亦頗為巨大，不過整體面色看起來總算合格。

相關閱讀：72歲食神韜韜轉型KOL殺入大灣區 網民驚見身形暴瘦勁憂心 自揭一原因暴跌130磅

韜韜身形再脹巨腩成焦點

照片中，韜韜的衣著相當簡便，但眾人的焦點無疑落在了他驚人的身形上。只見他的巨型肚腩比去年有過之而無不及，即使他用雙手巧妙地遮擋，仍然清晰可見其腹部激烈凸出，實在驚人。有網民形容，他現在的身形與他體重的「全盛時期」相比，實在是有過之而無不及。

韜韜曾自爆腰圍62吋

事實上，苑瓊丹前年曾到訪韜韜的酒樓，當時韜韜曾透露，因為開設自媒體頻道，需要四處品嚐美食，導致一度減肥成功的身形「打回原形」。他早年曾自爆因工作關係經常大吃大喝，導致體重飆升，腰圍達到62吋，並出現「三高」問題。從近照看來，如今的腰圍恐怕已不止此數。

韜韜曾因健康決心減肥

韜韜早年並非沒有意識到肥胖帶來的健康風險。隨著年紀漸長，他不僅需要長期依賴拐杖行走，右膝也曾受傷。更令他醒覺減肥必要性的，是其同為肥胖人士的胞弟於2017年在飯局中突然猝逝的悲劇。此事成為他減肥的轉捩點。他透過積極運動，並嚴格控制飲食，特別是減少攝取澱粉質食物。經過26個月的努力，他的體重由最高峰的325磅，成功減至195磅，整個人瘦了一大圈。可惜，從近況看來，他似乎已經「肥番轉頭」。

相關閱讀：食神梁文韜招牌巨腩暴脹速度驚人？身材直逼米芝蓮 健康狀況令人擔憂

電視界「最苦命肥仔」劉錫賢翻身做老闆