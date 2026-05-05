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鄺潔楹呻10年來被「身高153cm」標籤玩死 何依婷小六後無高過

影視圈
更新時間：20:46 2026-05-05 HKT
發佈時間：20:46 2026-05-05 HKT

鄺潔楹、何依婷和阮浩棕（5日）現身將軍澳電視城，支持好友周奕瑋主持的節目《周遊人生》的試映會。鄺潔楹在台上連環被司儀林秀怡以其身高戲弄，令她忍不住說：「沒料到上台便被司儀（林秀怡）羞辱！周奕瑋說有利是派，現在卻被人羞辱，我要收兩封利是才可！」

鄺潔楹被林秀怡羞辱感委屈

事後鄺潔楹受訪，覺得自己好慘，10年來不斷被人以身高作話題，經已有點悶，好想外界發掘其他事，她說：「為何大家經常用『153 cm的鄺潔楹』來形容我？為何不可以只說『鄺潔楹』3個字呢！」她又隨即表示，在周奕瑋下一輯節目中參講述自己身高的故事。她續說，曾經好期待突破153 cm這高度，以前每逢暑假回學校，其他同學總會高幾cm，「我到了中三仍有增高，就是現在的153 cm。」在旁的何依婷即表示：「我小學六年班之後便沒有高過！」

周奕瑋偏心阮浩棕

何依婷都好想參與周奕瑋下輯節目，分享自己的故事，想令更多觀眾認識她，「我其實有很多東西想講，可惜平時沒有機會！」阮浩棕表示，經已在另一節目中說過自己的故事，故這次只做觀眾，同時大爆周奕瑋請他吃午飯，派邀請帖給他出席是日試映會；此舉即觸動何依婷、鄺潔楹神經，高呼「待遇不同」、「有冇搞錯」；阮浩棕解釋同周奕瑋相識10年，是中學師兄弟，曾於舊生會晚宴上一起擔任司儀，私下有聯絡，有許多共通點，有身心靈話題可以暢談。鄺潔楹無奈稱：「我又再次被羞辱，我人生膚淺沒有話題，今天來這裏……真的很慘。」

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