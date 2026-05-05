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田中圭爆不倫戀後事業急跌 轉戰撲克賽場屢創佳績 墨爾本決賽爭奪364萬港元

影視圈
更新時間：23:45 2026-05-05 HKT
發佈時間：23:45 2026-05-05 HKT

日本男星田中圭去年4月爆出與永野芽郁的不倫戀後，演藝事業急轉直下，他轉投玩啤牌，並參加職業比賽。過去一年，他頻繁出現在各大國際啤牌賽場，被外界形容宛如「職業賭徒」。近日他現身澳洲墨爾本，參加「Aussie Millions Poker Championship」25,000澳元的挑戰賽，晉級決賽的他已確定贏得850萬日圓（約42.3萬港元），目標是今日勝出決賽，勝出者獎金高達約7,300萬日圓（約364萬港元）。決賽今午進行，最後7人的戰況十分熱烈，田中圭曾一度升上第1位。

田中圭首戰濟州島即贏錢

他第一次出國參加撲克比賽是去年7月到韓國濟州島，就贏了約41萬日圓（約20,400萬港元）獎金，同月轉戰美國賭城，再賺進約1,700萬日圓（約84.8萬港元）高額獎金，8月又轉戰西班牙巴塞隆納，10日內獲勝4次，賺約339萬日圓（約16.9萬港元）。據指他回日本時也會到不涉及金錢的「娛樂性質啤牌店」繼續磨練。

田中圭影壇迎復出之作

田中圭一直熱衷博弈，從麻將、彈珠機等，甚至曾出席職業麻將聯盟相關活動。2025年他更以「Kei Tanaka」名義參加世界撲克大賽（WSOP），在近2,000名選手中奪下第3名，捧走超過11.5萬美元（約90.1萬港元）獎金，實力不容小覷。演藝事業方面，電影《王者天下：魂之決戰》卡司名單中，仍見田中圭的名字，這被視為其「復出」之作，電影預計於7月在日本上映。
 

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