鼓鼓呂思緯睽違3年推新歌《原諒我離開》 蕭秉治聯手打造兼探班送消夜 兄弟情義力挺

台灣「全能唱作暖男」呂思緯（鼓鼓），睽違3年即將發行全新個人第4張專輯，首波蛻變單曲《原諒我離開》MV已正式上線。MV中以煙霧象徵不斷追逐的執念與回憶，卻始終遍尋不著，最終才發現這段旅程其實是在尋找自己。歌曲也翻轉大眾對感情的既定印象：在普遍愛情觀裡，先提出分開的人往往被視為壞人，但若能在對的時機果斷離開，反而可能為彼此帶來更好的未來。鼓鼓也藉此鼓勵大家在感情中勇敢為自己着想。

蕭秉治首次為鼓鼓個人作品寫歌

新歌是鼓鼓與好兄弟蕭秉治共同創作的R&B抒情舞曲，亦是蕭秉治首次為鼓鼓個人作品寫歌，一同合寫歌詞並量身打造專屬於鼓鼓的音樂風格。創作過程中，不同想法也碰撞出全新火花，讓鼓鼓直呼有趣：「有點像在創作GX的東西，但不同的是，這首歌不管歌詞或人設，都是為我自己打造！」此外，鼓鼓也特別為這首歌編排較細緻、富有想像力且具挑戰性的舞蹈，希望首支MV就帶給大家不一樣的感受；造型上以久違的黑短髮迎接第四張專輯，為粉絲帶來新鮮感：「希望從造型開始到每首歌都有期待！」

鼓鼓為蕭秉治破戒

拍攝MV當天，蕭秉治特地現身探班，貼心準備兩波消夜慰勞鼓鼓與工作人員，先是鹹酥雞，到了凌晨12點又帶來香菜蛋塔，雖然鼓鼓正在飲食控制，仍忍不住為了秉治的心意小小破戒！而蕭秉治更特別在現場多留一兩個小時，只為親眼看到鼓鼓拍攝舞蹈畫面，事前鼓鼓也曾將舞蹈先給他看，讓秉治在現場大讚：「非常激帥，很有男人味！」

鼓鼓蕭秉治期待未來再度合作

有趣的是，過去蕭秉治雖為許多歌手寫歌，但今次卻是第一次為創作對象探班，蕭秉治則霸氣表示：「就算不是我的歌，我也會去探鼓鼓的班！」展現兩人的兄弟情義。講到先前蕭秉治替男團Energy寫歌亦曾準備佳餚招待他們，今次鼓鼓都笑嗌「一首歌換一頓飯」，蕭秉治就爽快回應：「不用管點閱多少，先請再說！」兩人都期待未來再度合作，一起創作一首「要多甜有多甜」的甜蜜歌曲。