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百億名媛林恬兒家勢顯赫  巧遇張學友天王有禮彎身鞠躬  曾在港款待巴菲特孫新抱

影視圈
更新時間：17:34 2026-05-05 HKT
發佈時間：17:34 2026-05-05 HKT

香港殿堂級組合草蜢最近為慶祝出道40週年，於紅館舉行「GRASSHOPPER THREE IN LOVE草蜢演唱會2026」。演唱會星光熠熠，不僅台上有驚喜，台下觀眾同樣是臥虎藏龍。日前演出請來「歌神」張學友擔任嘉賓，掀起全晚高潮。而在後台，這位樂壇天王巨星遇到人稱「百億名媛」的林恬兒，就禮貌地彎身鞠躬，足見林恬兒的非凡地位。

張學友跟林恬兒後台奇遇

草蜢演唱會吸引了城中眾多名人到場支持，而已故麗新集團創辦人林百欣的孫女、富商林建岳的女兒林恬兒亦在場。從影片可見，當晚擔任嘉賓的張學友在後台與林恬兒相遇，這位見慣大場面的歌神，見到林恬兒也熱情打招呼，並恭敬地彎身鞠躬，盡顯對名媛的尊重。

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林恬兒背景顯赫

林恬兒之所以被譽為「百億名媛」，源於其極其顯赫的家族背景。她的祖父是已故麗新集團創辦人、亞洲電視前主席林百欣，是香港著名的商界鉅子及慈善家。父親則是寰亞傳媒集團主席林建岳，母親為台灣影星謝玲玲，曾以《婉君表妹》聞名，林恬兒遺傳了母親的優良基因，外形亮麗。林恬兒不僅家世顯赫，更是一位名副其實的學霸，擁有美國哥倫比亞大學政治系雙碩士學位。

林恬兒跟股神孫媳婦私交甚篤

林恬兒2014年與富商何柱國兒子何正德（Kent）結婚，婚禮名人雲集，除了有城中富商之外，港澳五任特首都有到賀。林恬兒的社交網絡早已超越香港，遍布全球。她與「股神」巴菲特的孫媳婦Lili Buffett亦私交甚篤。兩人多次相約聚會，去年曾一起帶子女觀賞大熊貓。

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