25+英皇群星演唱會丨 容祖兒天后氣勢盡顯 謝霆鋒壓軸登場掀高潮 一連兩場圓滿落幕創幾何級製作新里程碑

由英皇娛樂主辦《25+英皇群星演唱會》於5月3日至4日一連兩天在啟德主場館圓滿落幕。昨晚舉行第二場演出，剛完成成都個人演唱會的謝霆鋒驚喜加入，與容祖兒、古巨基、李克勤、陳慧嫻、Twins、李幸倪、關智斌、衛詩雅、陳家樂、曾比特及VIVA 等一同表演。是次啟德演唱會的規模與製作，相比以往週年演唱會呈現幾何級躍升，創下英皇娛樂的新里程碑。

關智斌賀17歲簽英皇阿Sa「做埋人妻啦」

第二晚繼續由Twins的阿Sa(蔡卓妍)、阿嬌(鍾欣潼)打頭陣，關智斌（Kenny）接力，三人勁歌熱舞後，除祝賀英皇娛樂25+生日快樂，更在台上「互爆」連場，笑聲不斷。說到入行多年感受，阿Sa感觸表示百感交集，回想1７歲簽約公司至今，不過話未說完，Kenny即插嘴：「做埋人妻啦！嫁埋啦！」全場即時歡呼，阿嬌和應：「可喜可賀呀！」阿Sa哭笑不得：「喂呀！係咪日日都要Que呢句㗎？」

Twins與關智斌爆金句「肥過瘦過冇醜過」

三人話鋒一轉，齊齊多謝英皇娛樂金牌經理人霍汶希（Mani）。 Kenny笑言：「點解會咁有慧眼，喺二十幾年前將我哋呢幾個岩岩巉巉嘅人執返嚟？」他自嘲當年頭髮「一支支插晒出嚟」，阿嬌即補刀：「同埋好瘦㗎嘛，骨瘦嶙峋咁樣。」阿Sa聞言大讚：「骨瘦嶙峋！好勁呀你啲中文！」阿嬌得意回應：「梗係啦！」Kenny 不甘示弱，反攻阿 Sa：「你都唔差呀，由十一吋 pizza（面）而家變咗七吋 pizza（面）。」阿Sa笑住認：「大pizza變細pizza。」Kenny正想「點評」阿嬌，阿Sa即護航：「佢冇嘢㗎，佢由細靚到大㗎！」阿嬌卻大爆，「你知唔知Mani每一日打電話嚟話：『嬌，減肥呀，阿嬌，記得減肥呀。』」此時阿Sa與Kenny齊聲拋出金句：「正所謂肥過瘦過冇醜過！」全場即歡呼大表贊同。最後阿Sa不忘多謝英皇集團主席楊受成博士，「多謝你咁多年嚟嘅栽培。」

古巨基聲帶發炎咳血絲仍堅持

至於古巨基唱完Medley 後即坦白身體狀況，他透露因聲帶發炎數日，前一日更曾咳出血絲。醫生警告若聲帶受損，必須考慮是否繼續演唱。然而他未有令樂迷失望，更請來四位新晉歌手曾傲棐（Arvin）、黃明德（Dark）、黎展峯（Andy）及洪助昇（Aiden）合唱，「我衷心感謝佢哋。因為今日突然下午我諗我可能需要幫手，佢哋義無反顧一口答應，亦都多謝佢哋特別為我練咗呢一首我哋重新做嘅《勁金K歌》。」基仔直言：「我好對唔住大家，唔能夠以最佳狀態表演。」他更即場承諾：「我答應大家，呢首歌我入錄音室錄一個正正式式嘅版本送俾大家。」全場大叫支持。

VIVA出道未足兩年壓台感爆燈

另一焦點落在女子組合VIVA身上。出道未夠兩年，四位成員Carina、Ada、Macy及VALC已能登上啟德主場館這個萬人舞台，表現毫不怯場。首場演出中，她們與師兄陳偉霆（William）大跳勁舞，氣勢已令人眼前一亮；來到第二場，VIVA更獲得獨立Solo機會，跳唱最新團歌《Baby Savage》，台風穩健，舉手投足散發出超越新人的自信與壓台感。演出後，眾多網民於社交媒體上熱烈討論，紛紛大讚：「叻女呀！你哋今日好壓到台！好穩！希望可以俾更多人見到、認識 VIVA。」、「呢個 live 唱得超穩超勁呀！」、「個live 超掂，應該吸咗好多男飯，見前面啲男仔睇得好開心。」可見VIVA的舞台魅力成功圈粉。

容祖兒19分鐘一氣呵成跳唱

全晚另一高潮，非容祖兒莫屬。她以個人快歌與熱舞為主軸，一口氣連續跳唱19分鐘，由頭到尾氣勢如虹，舞步精準凌厲，全場氣氛持續沸騰。祖兒特別鳴謝韓國頂尖舞團WEDEMBOYZ為她編舞，該舞團曾與NCT 127、SEVENTEEN等國際巨星合作，亦是《LIKE JENNIE》的合編舞者，實力毋庸置疑。祖兒更以韓文多謝：「감사합니다！」隨後她感觸多謝英皇娛樂多年栽培，並霸氣宣布：「我會繼續強大。下年！喺度見啦！」此話一出，全場瘋狂歡呼，為樂迷投下震撼彈。

謝霆鋒壓軸演繹搖滾經典全場大合唱

而日前剛完成成都演唱會的大師兄謝霆鋒亦加入陣容，為昨日演出壓軸表演。他以全黑造型配上黑超型格登場，攜手王雙駿及樂隊演繹多首新舊金曲，先以充滿搖滾風的《逆行》開唱，隨後送上經典的《遊樂場》、《非走不可》及《玉蝴蝶》，全場樂迷自動波大合唱，場面震撼。霆鋒將「鋒式搖滾」的狂熱再度帶到啟德主場館舞台，發揮其狂野魅力，為整晚演出注入最熾熱的能量，同時亦為第二晚的演唱會畫上完美句號。

楊受成率影帝影后大軍到場支持

一眾影帝影后、資深及新生代演員拉大隊支持 首晚台下觀眾星光熠熠、名人雲集，第二晚同樣吸引眾多嘉賓出席，包括霍震霆、霍震寰、李家誠伉儷、譚耀宗、容永褀、趙國雄、黃少媚、譚智輝、邱浩波、謝偉俊、譚志源、葉傲冬、陳國強、黎韋詩、梁伯韜等政商界人士。娛樂圈嘉賓則有狄波拉、許冠文、陳淑芬、陳欣健、黃子華、蔡一智、蘇永康、陳茂賢及連詩雅等（排名不分先後，以實際出席名單為準）。 此外，英皇集團主席楊受成博士、副主席楊政龍、英皇娛樂行政總裁張雅麗、營運總裁霍汶希，聯同楊氏家族成員、一眾英皇娛樂的資深及新生代演員亦拉大隊出席，看足全場，包括兩位影后惠英紅、劉雅瑟；影帝方中信、歐陽震華、陳家樂；以及米雪、石修、溫碧霞、周家怡、陳國邦、周勵淇、湯怡、楊天宇、何佩瑜、李靖筠、艾妮、劉若寶、郭思、朱天、阮雅、鄭嘉欣（Christine），還有內地藝人林秋楠、梁壁荧（Biky）、戰金意、林涵、王心垚（三土）等。