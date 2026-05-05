梁非同赴滬拜師學藝 三位賈寶玉同台各展風格 粵劇新勢力「非同劇團」六月上演《夢說紅樓》

粵劇藝術新力量「非同劇團」，繼3月憑《安國紅玉》首演打響名光大受歡迎，並宣佈6月22至24日在高山劇場上演全新編劇《夢說紅樓》。非同劇團班主兼演員梁非同與演員王志良、梁振文、文華今日出席記者會，分享演出感受。

梁非同不停翻閱《紅樓夢》揣摩林黛玉

為演出林黛玉一角，梁非同專誠到上海拜訪上海越劇花旦單仰萍老師學藝。梁非同指單老師教導演繹林黛玉所講說話，因為唱、演出同情緒是環環相扣，單仰萍師承王文娟的風格，希望自己也融入角色變得更加美化。談到演繹林黛玉一角，可會有壓力？她坦言會有壓力，畢竟是文壇經典角色及多愁善感的女生，所以不停翻閱《紅樓夢》了解林黛玉為人。

三位賈寶玉互相學習

對於三位拍檔演繹賈寶玉，梁非同坦言唱曲及走位大致一樣，挑戰在於對手給予能量和反應不同，反而是好玩之處。提到今次是劇團推出第二個作品，梁非同表示每次演出，希望劇團給予志同道合的年青演員在舞台上獻技，以及擦出新火花。而王志良、文華及梁振文分別在三晚演出中演繹賈寶玉。演出兼編劇的文華，以反串演繹賈寶玉，她表示角色上帶點脂粉味，就算自己一把年紀演角色小時候，所以女生演繹較容易被接受，反而王志良身形高大，演繹角色會有好大挑戰。梁振文則謂自己演繹過傳統版的賈寶玉有三次經驗，但對對自己有要求，也想對新劇本多認識而了解故事背景，又自覺有著數，因為不少人指他外貌童顏，但戲中角色變得成熟及情愛戲，演技上要作出改變。王志良表示各人在表演上有個人風格，大家會互相學習。至於要為角色由細演到大，王志良笑謂：「要Cutie啲囉！」

