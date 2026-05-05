重案解密丨朱晨麗「活剖孕婦」瘋狂演技嚇壞觀眾 剖腹奪嬰案勾起集體恐懼：睇到毛骨悚然

由優酷與寰亞傳媒聯合出品的犯罪懸疑劇《重案解密》（Case X Decoded）已將昨晚（5月4日）在翡翠台首播。《重案解密》改編自香港過去7宗真實奇案，首個單元「活剖孕婦奪嬰案」的超衝擊劇情，加上這個女主角「程子瑤」朱晨麗的破格演出，為劇集打響頭炮。

朱晨麗精準地演繹心理轉變

在昨晚的首集劇情中，朱晨麗飾演因多次流產而飽受壓力的程子瑤。她渴望為丈夫胡烱龍繼後香燈，卻屢次失敗，更要面對奶奶程可為的冷言冷語和白眼，最終在巨大壓力下精神崩潰。朱晨麗精準地演繹出角色由渴望、失望到絕望的心理轉變，為後續的黑化埋下令人信服的伏筆。

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朱晨麗「一秒變臉」剖腹奪嬰嚇壞觀眾

首當劇情發展到「程子瑤」朱晨麗再次流產但選擇隱瞞家人，並將目標鎖定在「譚美珍」莊思敏的身上，她先是頻頻以「過份羨慕」的詭異目光跟蹤對方，其後更誘騙對方回家，企圖用「加料」豆腐花下手。最令人心寒的一幕，莫過於「程子瑤」朱晨麗偷襲失敗後，直接用充電線將「譚美珍」莊思敏慈母，溫柔地對著肚皮說：「賜仔，我係媽咪呀，我哋好快就見面。」這「一秒變臉」的神級演技，讓無數網民留言表示「心寒到起雞皮」、「看得毛骨悚然」、「朱晨麗演技大爆發」！

朱晨麗天台危坐棄嬰演技再升級

而在今晚（5月5日）播出的第二集中，劇情將更加緊張。「程子瑤」朱晨麗在醫院搶走另一名女嬰，並危坐在天台邊緣與警方對峙。當飾演苗僑偉太太的周家怡，機智地用一個「仿真男嬰」作交換時，一心只想要兒子的「程子瑤」朱晨麗竟開心得像個小女孩，隨手就將懷中的真女嬰丟開，衝上前搶奪「假仔」，再次展示其令人不寒而慄的瘋狂演技。這案件發生在2008年，當年有一女人似因流產而心理扭曲，竟化身惡魔，在網上聲稱「有好多BB嘢送畀人」，藉此在網上尋找獵物，結果吸引有一個準媽媽為為慳錢接收免費嬰兒床及奶樽，不虞有詐，單人匹馬前往兇手位於粉嶺的家中交收，當受害人收拾好兩大袋嬰兒用品準備離開時，這女人突然露出真面目，先用手提按摩機電線勒暈對方，再將昏迷的孕婦拖入廚房，接着拎出一把長達18.5厘米的生果刀，企圖「活體取嬰」。

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《重案解密》演員陣容：

播出後勾起不少人的回憶

據警方事後透露，傷口深至胎盤外露，胎兒幾乎被扯出，可能是因為場面過於血腥恐怖，兇手突然感到害怕而停手，但居然將垂死的孕婦當作垃圾一樣塞進廚房的爐底，直至其丈夫回家發現滿地鮮血報警，受害人送院雖保住性命，但腹中男嬰因腦部嚴重缺氧受創，搶救半年後最終不幸夭折。今次劇集播出後，勾起不少人的回憶：「當年單新聞真係好恐怖，估唔到會拍成劇集！」、「諗起當年仲成日約人交收二手嘢，而家諗起都打冷震」、「網上交收真係要小心，特別係約去私人地方，絕對係大忌。」甚至有網民自爆曾與死神擦身而過，憶述兇手曾約她們到家中交收，幸好當時警覺性高兼有親友陪同，才避過一劫