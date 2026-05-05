Met Gala 2026｜Lisa白色紗裙似小倩 Katy Perry無面見人笠金屬罩 仲有自由神像造型超驚嚇

有「時尚奧斯卡」的時裝界盛事「紐約大都會藝術博物館慈善晚宴 」（Met Gala）於香港時間今早舉行，今年主題是「服裝的藝術」（Costume Art），dress code則是「Fashion is Art」。今屆由樂壇天后Beyonce、金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）、網球明星大威（Venus Williams）及雜誌前總編輯Anna Wintour任聯合主席。

Jisoo粉紅仙子look示人

成首位韓星擔任委員會成員之一的韓團BLACKPINK成員Lisa穿上白色紗裙加巨型頭飾，甚有《倩女幽魂》中小倩的感覺。其3位隊友都有到場，Jisoo以粉紅仙子look示人，Jennie則以復古妝容及髮型，配襯藍色珠片裙登場，同樣吸睛。韓團aespa成員Karina與Ningning、《Kpop獵魔女團》的Ejae與安孝燮、《魷魚遊戲》鄭浩妍等韓星亮相。Karina的造型以韓服為靈感，身穿訂製Prada禮服 ，將韓國傳統文化元素融入國際時尚盛事，備受好評。之前傳出BTS成員獲邀出席，但未見他們的蹤影。​​

Beyonce備受矚目

今年眾星之中，最備受矚目的非Beyonce莫屬，她闊別Met Gala十年後強勢回歸，身穿由設計師Olivier Rousteing操刀、以骷髏造型為靈感的華麗禮服，配以龐大羽毛裙擺及精緻水晶頭飾，氣勢懾人。她更攜同丈夫Jay-Z及14歲女兒Blue Ivy一同亮相紅毯，一家三口造型各具風格，成為全場焦點。

Rihanna雀巢造型壓軸

另一天后Rihanna一如既往，與男友A$AP Rocky壓軸登場，她以閃爍奪目的雀巢造型為本屆晚宴畫上完美句號；另一天后麥當娜（Madonna）以黑寡婦裝扮示人。歌手Sabrina Carpenter則身穿以真實電影菲林製成的禮服驚艷全場；Katy Perry以全臉金屬色面具示人，造型大膽前衛，可謂「面目全非」。官非纏身的碧琪麗芙莉（Blake Lively）亦都驚喜現身，她以彩色超長拖尾長裙搶鏡。至於德國名模Heidi Klum以「自由神像」造型登場，似乎將她的萬聖節變裝帶到Met Gala。左派的梅麗史翠普（Meryl Streep）被指杯葛晚宴，但其女兒Grace Gummer則有參與盛會。

Met Gala籌款3.29億港元破紀錄

今屆電商平台創辦人貝索斯（Jeff Bezos）及其妻桑切斯（Lauren Sánchez）擔任晚宴的榮譽主席及首席贊助人，據指他們捐了8位數字美元贊助Met Gala。整個晚宴星光熠熠，再次印證Met Gala作為全球時尚界最高殿堂的地位。​​是次活動籌得破紀錄的4,200萬美元（約3.29億港元）善款。