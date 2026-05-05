江華媽媽離世悲痛送別摯愛 靈堂家書泣訴來生再見：不用再為誰擔心了

江華淡出幕前多年近年專注經營內地社交平台，不時貼短片與粉絲們分享近況。不過近日傳出噩耗，江華的媽媽離世， 日前江華貼上靈堂的相片並寫有一封家書悼亡母。

江華感謝媽媽養育之恩

江華感謝媽媽養育之恩：「媽：今天，我辦完了你最後一件事～謝謝你，成為我的母親。媽，你現在不痛了，不累了，也不用再為誰擔心了。我很努力，把最後的事，辦得妥妥當當。這是我能為你做的最後一件事。」

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江華表示以後會好好照顧自己

江華表示以後會好好照顧自己：「媽：今天我辦完了你最後一件事~媽，我想跟你說對不起。對不起，有些話來不及講。對不起，有些倔強,曾經讓你傷心。對不起，我以為時間還很多。我也想跟你說謝謝。謝謝你，在沒人看見我的時候，你始終看見。謝謝你，用一生的歲月，熬成一鍋湯、一盞燈、一個永遠等我的家。謝謝你，成為我的母親。媽，你現在不痛了、 不累了，也不用再為誰擔心了。我很努力，把最後的事，辦得妥妥當當。這是我能為你做的最後一件事。從今以後，我會好好吃飯，好好穿衣。會在天冷的時候，自己記得加衣服，這是你最常叮嚀我的，對嗎？」

曾盛傳伊雷是江華的舅父

江華還說：「我會帶著你教我的善良與堅強，繼續走接下來的人生。你走進光裡了。但你在我心裡，從未離開。媽，一路好走。我們來生再見。這封信，是我寫給母親的。也是寫給每一個心中有所思念的你。如果你也有想對母親說的話，不管她還在身邊、還是已經遠行，寫下來吧。讓這裡成為一封封家書的安放之地。」江華與媽咪的感情很好，不時在社交平台貼上一家人的合照，兩母子似足餅印。早年外間曾盛傳伊雷是江華的舅父，伊雷於1999年的大年初一離世，臨終時亦只有江華與麥潔文夫婦相伴在側。曾有指伊雷臨終前托友人致電江華，江華隨即安排伊雷返港入院，可惜在大年初一離世，江華曾表示已經忘記了甚麼時候認識伊雷，只記得是十幾年以前的事。其實，二人的感情，比叔姪還要深厚。麥潔文亦曾向記者表示：「伊雷同我老公係好朋友。」

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