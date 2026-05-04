25+英皇群星演唱會尾場丨容祖兒火熱演出驚喜宣布明年攻啟德 謝霆鋒壓軸全場大合唱

一連兩場的《25+英皇群星演唱會》今晚（4日）於啟德主場館舉行第二場演出，由謝霆鋒領軍容祖兒（Joey）、古巨基、李克勤、陳慧嫻、Twins、李幸倪（Gin Lee）、關智斌（Kenny）、曾比特等天王天后破天荒同台。

英皇集團主席楊受成博士與太太陸小曼率領一眾英皇藝人拉大隊支持，當中包括歐陽震華、惠英紅、溫碧霞、米雪、方中信、周家怡、周勵淇、石修、湯怡、陳國邦、劉雅瑟、何佩瑜、阮雅（前名冼色麗）等，許冠文、黃子華、狄波拉亦專誠前來睇騷。

Twins關智斌繼續互窒

今晚演唱會繼續由Twins與關智斌打頭陣演出，跳唱一輪後，蔡卓妍（阿Sa）、鍾欣潼（阿嬌）和關智斌開啟互窒模式，當他們感謝楊受成博士和經理人霍汶希（Mani）這些年的裁培時，阿Sa蔡卓妍指這幾日回想17歲跟公司簽約百感交集，現在已20多年，關智斌即笑指阿Sa蔡卓妍由少女變成人妻，又笑蔡卓妍的臉由11吋pizza變成7吋。在阿嬌鍾欣潼自爆騷前Mani每日打給她叫減肥時，關智斌與阿Sa蔡卓妍即一起指阿嬌鍾欣潼：「肥過瘦過冇醜過」。

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古巨基臨時搵後輩合作

因聲帶發炎聲沙的古巨基今晚改由與黃明德、黎展峯、洪助昇及曾傲棐一起演出，古巨基指昨日（3日）食類固醇開聲，不過早上起來後吐出血絲，所以即時打電話給醫生講述情況，而醫生也叮囑他小心，故下午就找來這幾位新晉歌手幫手，很感謝他們義無反顧地練習自己的串燒歌《勁金基歌》。古巨基亦再度向觀眾致歉：「好對唔住大家，未能以最佳狀態表演，我答應會入錄音錄一個正式的版本送給大家。」

容祖兒跳唱17分鐘

容祖兒今晚以快歌為主軸，她以鮮紅色bra top配毛毛大褸上陣，唱出《未知》，期間bra top若隱若現，非常性感。之後容祖兒換上短褸，與數十舞蹈員一起跳唱《桃色冒險》，在演出《隆重登場》前，容祖兒索性脫去外套大晒身材，惹來全場尖叫，成功炒熱氣氛，演出更盡顯天后風範。容祖兒跳唱足17分鐘後，感謝英皇栽培，又多謝韓國團隊今次為她排舞：「答應大家會繼續強大，下年，喺呢度見啦！」容祖兒宣布下年在啟德主場館開演唱會。

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謝霆鋒Medley環節消失

謝霆鋒壓軸演出，以全黑打扮、戴上黑超型格登場，彈著結他唱《逆行》，全場歌迷即刻入瘋狂狀態，之後謝霆鋒脫去黑超唱《遊樂場》、《非走不可》成為全場大合唱位，期間唱到跪在觀眾面前和坐在升降台邊，唱完《玉蝴蝶》後，謝霆鋒便離場。而謝霆鋒原定包含《活著VIVA》、《潛龍勿用》等歌曲的Medley環節消失，大會於晚上10時20分亮燈代表完場，全場大叫encore，不捨離場。至於張敬軒昨晚演出後身體出現嚴重不適，就醫後確診為急性內耳迷路炎，要取消今晚的演出，但沒有任何頂替演出，似乎是無人能取代。

謝霆鋒內地趕返香港演出

英皇娛樂回應謝霆鋒Medley環節消失原因，「記者收到歌曲流程只是霆鋒的預備歌單，但因為他今天早上才由成都回香港，未能趕及綵排，所以待到場之後讓他選擇自己的歌單。」因主場館一向約在晚上10時半交場，昨晚頭場演出至晚上11時左右才結束，對於頭場有關罰款問題：「昨天天氣反覆，更懸掛黃色暴雨警報，不少樂迷都花了很多時間排隊入場支持，場外等候甚久，最緊要大家開心，享受演唱會，不要講錢。」

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