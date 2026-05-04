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波波黃婧靈掃街嘗美食勁滿足 大讚周潤發加持梳乎厘：朱味極濃

影視圈
更新時間：21:45 2026-05-04 HKT
發佈時間：21:45 2026-05-04 HKT

由一班靚仔靚女主持的飲食節目《美食新聞報道》，本周一、二、四、五晚8點TVB Plus（82台）播映。今晚黃婧靈（波波）跟蔡景行（行仔）夜遊油麻地廟街掃街，尋找發哥周潤發都愛的美食。第一檔串燒店以炭火燒烤，獲網民力推燒豬頸肉，賣點是以沙茶醬溝花生醬製成的醬汁，吃起來甜味十足，加上厚切的豬頸肉及燶邊豬大腸，令人食到停不了口。跟住二人來到另一間店，主打玉子燒配不同餡料。

波波大讚「跳床褥」梳乎厘

下一站終輪到食甜品，行仔吃過前特色醬油豆腐花後，他說︰「一種完全無諗過嘅味道，以為落豉油會好鹹，但反而食到豆本身嘅甜味，有啲蒸豆腐加豉油嘅感覺。」接下來才是重點，他們會試食發哥周潤發食過都讚好的特濃朱古力香蕉梳乎厘，單聽名字就知這款甜品絕不簡單，波波開動前說︰「睇到真係心動，但係勁邪惡，你睇下佢啲朱古力醬係咁流出嚟。」當一口咬下後波波瞬間流露出滿足的表情，她形容口感跟名字絕對匹配，超級「梳乎」（Soft）且軟熟，她補充說︰「食落好似跳床褥咁彈下、彈下，朱古力用咗76%濃度所以朱味極濃，又唔會太甜。」

行仔變身「元朗木村拓哉」

明晚行仔化身「元朗木村拓哉」與黃嘉雯（Carmaney）介紹銅鑼灣一間日系麵包店。此店是日本以外首間海外分店，有單日賣出2萬個麵包的紀錄，當中一款白松露麵包，更獲木村拓哉推介。當中一款松露朱古力鹽包為香港店限定，亦深受Carmaney欣賞，她試食後說︰「呢款包表面塗搽咗朱古力醬同鋪上朱古力碎，用咗60%黑朱古力，味香得嚟唔會遮掩松露味，每一啖都會食到朱古力碎，真係好似食緊朱古力咁。」至於店內另一款熱賣產品黑松露雞蛋三文治，亦非常出色，難怪連木村都喜歡幫襯。

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