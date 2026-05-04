寒戰 1994丨上映3日票房衝擊1500萬 吳慷仁被謝君豪連環掌摑拍完要敷冰 吳彥祖郭富城劉俊謙齊晒舊照洗版造勢

香港史上最賣座、兩集累積票房破億的警匪鉅作《寒戰》系列，前傳《寒戰 1994》已於5月1日強勢殺入大銀幕！電影上映以來全城口碑載道，被廣大觀眾及影評人譽為近年難得一見的香港商業鉅製。戲中星光熠熠的陣容、緊湊扣人心弦的權鬥劇情、加上連場火爆動作，成功激發全港影迷瘋狂拆解正傳與前傳的隱藏線索。憑藉極強口碑，電影開畫首日即衝破 600萬票房大關，成功打破《寒戰》及《寒戰 2》的開畫紀錄！截至5月3日，上映首3天累積總票房已火速衝擊1500萬，氣勢勢不可擋！

謝君豪狠摑吳慷仁

除了緊湊的警權暗戰，商界潘氏家族的豪門恩怨亦是全片一大焦點。謝君豪飾演的香港首富潘雋亨與飾演其長子潘志昂的吳慷仁之間的父子對立，更是令觀眾津津樂道。電影今日釋出「潘氏父子」的幕後花絮，曝光了戲中謝君豪連環狠摑吳慷仁，並怒斥他「畜生不如」的震撼場口。

吳慷仁拍完要敷冰

花絮中所見，豪哥為了展現當家維護家族名望的憤怒，掌摑時毫不留手。豪哥事後分享：「第一下打落去真係好響！雖然無忍手，但其實好怕打到佢耳仔驚佢會聾。」而專業的吳慷仁拍完後都需要敷冰，更笑言「收音師應該好鍾意呢下聲」，隨即馬上進入狀態拍第二Take。這場戲豪哥前後一共掌摑了吳慷仁十幾巴，展現出極致的專業精神。當導演喊Cut後，兩位投入至深的好戲之人情緒依然激動，需要抹眼淚及相擁平伏，盡顯父子情深。不少觀眾看畢兩位影帝的神級演技交鋒後，紛紛表示極度期待吳慷仁在後續《寒戰 1995》中的發揮。

謝君豪特效老妝熬苦功

為了演活比真實年紀大的潘家大當家，豪哥今次在造型上亦下足苦功。他大爆每次拍攝前後都要花兩個多小時上妝及落妝，不但要戴頭套，更要蓋上人造皮膚，形容化妝後「塊面有種似被針㓤嘅感覺」，化妝師細緻到連頸紋都不放過。化妝技術之逼真，就連飾演十妹潘怡心的廖子妤（Fish）都大為讚嘆，甚至一度誤會豪哥的真實耳朵也是「假體黐上去」。而吳慷仁亦分享，在兩人首次見面圍讀時，豪哥已相當敬業地帶妝上陣，慷仁笑言見到豪哥妝容，就覺得對方的鼻子跟自己相似，頗有「父子相」

劉俊謙擺出威武持劍照

為了配合電影宣傳，一眾《寒戰 1994》演員連日來紛紛在社交平台上載自己1994年的珍貴舊照，掀起全網懷舊熱潮！劉俊謙上載了一張拿著劍擺出威武姿勢的童年照，獲粉絲心心眼大讚是「母胎男神」；廖子妤則分享了自己紮起粉紅頭箍、一臉嚴肅的童年照，幽默自嘲當年樣子「嬲爆」，被網民笑指從小就「極具態度」。吳彥祖與郭富城的1994年舊照亦獲網民激讚帥氣爆燈；而影帝謝君豪一張坐在階梯上、充滿憂鬱文藝氣息的30出頭舊照，令網民大為驚艷！高海寧則分享了一張7歲時與媽媽的同框合照，相中的她擁有一雙水汪汪大眼，而高媽媽更是五官標緻，惹來網民驚呼兩人似足「餅印」，大讚高海寧完美認證了「最強基因」。除了以上幾位，其他演員包括王丹妮、陳以文、彭敬慈、朱鑑然、何啟華、楊天宇、麥沛東、張達倫、栢天男都紛紛上載自己1994年的相片，見到眾星當年當日的舊照，立即引起網絡熱話！