鄭俊弘離巢丨24年TVB生涯情史精彩 曾戀秦沛女兒姜麗文 傳背富貴未婚妻偷食何雁詩

42歲的鄭俊弘（Fred）今日（4日）在IG宣布離巢，結束與TVB長達24年的賓主關係。鄭俊弘入行多年，一直未能躍上一線，但其情史鬧出的風波，卻比事業精彩。鄭俊弘早期曾與姜麗文，其後與富貴圈外人Beebs訂婚，最終情傾何雁詩，二人於2020年宣布婚訊，婚後育有一子。

姜麗文分手後患上抑鬱症

鄭俊弘於加拿大出世，2001年在溫哥華中學畢業後來港發展，曾與同樣在加拿大長大的姜麗文發展，二人拍拖長達6年，直到2014年分手。當年有傳鄭俊弘因《星夢傳奇》走紅，就公開戀情問題鬧分手，最終不歡而散。有指姜麗文情變後一度崩潰，患上抑鬱症，直到結識現任老公柏豪，才對愛情重燃信心。

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鄭俊弘戀富家女三年一度求婚

鄭俊弘與姜麗文分手後戀上富家女Beebs，二人拍拖三年，2015年向女友求婚。但有傳與何雁詩因節目《這個冬天不太冷》擦出愛火，鄭俊弘於2017年被爆到何雁詩的大埔豪宅度春宵，試過因太嘈吵遭鄰居投訴，鬧出何雁詩介入鄭俊弘與未婚妻Beebs感情，何雁詩被形容為「小三」，而鄭俊弘亦因此導致形象受損。

當年鄭俊弘與Beebs有意結婚，有指女方的家人早已視鄭俊弘如女婿，每次家庭旅行都安全一齊坐頭等或商務客艙，未有要求鄭俊弘付費。但Beebs共期後發現鄭俊弘開設新Uber戶口，在凌晨時分由大埔滌濤山去中環碼頭，而付款人為「Stephanie Ho」，要揭發未婚夫疑偷食。

何雁詩被指「小三」傳割腕自殘

不過鄭俊弘在爆出疑一腳踏兩船，在當時的公司老闆何哲圖陪同下見傳媒，表示已經跟未婚妻分手，又澄清何雁詩只是朋友。但鄭俊弘轉頭卻與何雁詩十指緊扣現身機場，公開戀情。而何雁詩因被指做「第三者」，外傳因承受大壓力，一度借酒澆愁，並傳出割腕自殘。何雁詩雖然稱只是不小心整傷手否認自殘，但連續數月現身時，均穿長袖外套疑遮手臂疤痕。

鄭俊弘與何雁詩於2020年結婚，2022年誕下兒子鄭讚廷（Asher），但鄭俊弘夫婦在2024年透露囝囝患有罕見遺傳病「天使綜合症」（Angelman Syndrome），一度帶兒子到美國治療，其安排入讀特殊學校，讓Asher展開校園生活。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

生命熱線：2382 0000

明愛向晴軒：18288

社會福利署：2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)：2896 0000

東華三院芷若園：18281

醫管局精神健康專線：2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

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