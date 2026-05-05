91歲「配音皇帝」丁羽發展黃昏戀超精靈 爆因一事被石堅打暈 揭紅線女片場失禁秘聞

現年91歲、有「音間皇帝」之稱的配音界殿堂級人物丁羽，雖然已屆耄耋之年，但依舊精神矍鑠，面色紅潤。近日，他在接受資深藝人鄧英敏的網台節目訪問時，思路清晰，反應極快，暢談入行多年的幕後秘聞。

丁羽遭石堅兜巴打暈

丁羽在訪問中爆出一段鮮為人知的驚險往事。他憶述，有一次他頂替當時無暇演出的林家聲，飾演一名小太監。與他對戲的，正是以演活奸角而聞名的已故演員石堅。丁羽指，堅叔演戲極度認真投入，當導演一喊開機，他便毫不留手，一巴掌就朝丁羽臉上打去。丁羽當場被打至暈厥，跌倒在地。即使導演喊「Cut」，他依然沒有反應，伏在地上動也不動，嚇壞了在場的所有工作人員。他形容當時是真的「休克」了幾秒鐘，在旁的工作人員亦一度緊張，足見當年演員們演出的投入與辛酸。

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丁羽爆鄧碧雲令紅線女失禁

除了驚險事，丁羽亦分享了已故「媽打」鄧碧雲的有趣往事。他指鄧碧雲私下最愛講「有味笑話」，但並非粗俗，而是帶有暗示、令人會心微笑的類型。他憶述，有一次鄧碧雲的笑話威力驚人，竟令粵劇名伶紅線女笑至失禁。當時紅線女一邊笑，一邊叫鄧碧雲「唔好再講」，並急忙衝到洗手間，場面令人忍俊不禁。

丁羽一年配128部戲

丁羽的演藝生涯堪稱傳奇。他於1953年投身影圈，1967年加入TVB粵語配音組並成為領班。1982年，他創立自己的配音公司，為港產片最輝煌的年代貢獻良多，曾創下一年配128部電影、每日工作22小時的驚人紀錄。其「音間皇帝」的稱號，源於好友謝賢見他終日埋首於錄音室，戲稱他是「陰間皇帝」，後來才演變成「音間皇帝」。丁羽桃李滿門，已故的「叮噹」配音員林保全、成龍御用配音員鄧榮銾、以及經常為劉德華及梁朝偉配音的朱子聰，都是他的高徒。

丁羽發展黃昏戀

丁羽近年迎來了甜蜜的黃昏戀。他與已故「TVB化妝大師」陳文輝的遺孀Deborah譜出戀曲。丁羽對此直認不諱，笑言兩人一起很開心，互相有個照應。他與Deborah雖未同居，但住在同一幢大廈的不同樓層，經常結伴行街食飯，享受著平淡而溫馨的晚年生活。

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