2026香港小姐丨「東張女神」何沛珈俞可程鄧凱文呼籲女士參選港姐：攞最好入場券正義地賺錢

俞可程、何沛珈、鄧凱文、馮盈盈、陳曉華、陳詠詩、莊子璇等到將軍澳電視城宣傳《2026香港小姐競選》，一眾港姐華麗亮相，呼籲女士報名參加成為師妹，由即日起到5月25日截止。

何沛珈推薦細妹減肥後參選

俞可程、何沛珈、鄧凱文身兼港姐師姐及「東張女神」，俞可程與何沛珈除了招募師妹外，更為《女神配對計劃2》招募男參加者，何沛珈希望節目吸引到大家嘅踴躍參加，特別是呼籲女士報名《港姐》，「因為參選是一個很難得的機會，可以展現自己的真性情，港姐除了有典雅斯文大方，也可以性格有特色。」問到推薦身邊人參選？她笑言：「我還有細妹，不過要減一減肥先，她比較鍾意食，搶晒我的食物，令家姐我太瘦才順利參選。（27歲前參選？）希望她這幾個月減到，可以今年報名參選，不知道她肯不肯，如果願意我幫她提名。她平日也有幫我剪片，所以都有了解到我的工作。」

俞可程爆有個超齡靚姐姐

俞可程則指家有靚姊姊，不過已過了年齡限制，「大家都問家姐可否參選？但年紀過了，因為我最近參與很多節目，所以她也有幫我拍片和入鏡，網民也問她會否入行？都想節目可以幫她曝光一下。」鄧凱文指自己是獨生女，身邊有不少朋友也是靚女，但朋友太了解她，笑言參選入行會成為威脅。

鄧凱文指《東張》是最賺錢的工作

談到三人都是「東張女神」，何沛珈指公司給《東張西望》心好多機會，鄧凱文指《東張》是入行最賺錢的工作，笑言入不到三甲也不要緊，其他成績也可以有好發展，何沛珈笑言是「正義地賺錢」。至於俞可程指《魔音女團》與《女神配對計劃2》都是因為參選《港姐》與《東張》才獲得機會，認為參選是最好的入場劵，是令她們為觀眾所認識的好方法。