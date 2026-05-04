鄭俊弘宣布離巢TVB 參加《星夢》曾爆紅 戀何雁詩陷偷食風波 婚後育罕見病子

42歲的鄭俊弘（Fred）2001年參加《全球華人新秀歌唱大賽》入行，效力TVB長達24年，今日（4日）在社交平台宣布離巢，結束多年賓主關係。鄭俊弘形容TVB有如其屋企，並感謝多年來同行的台前幕後，未來「歡迎新嘅開始，歡迎大家嘅合作，歡迎新挑戰。」

鄭俊弘憶述在TVB多年點滴

鄭俊弘今日在IG上載大量工作照，並撰長文分享在TVB多年的點滴：「二十四年。呢段時間，我一直視TVB為我嘅家。當年一中學畢業，我就行入咗呢對大門；果（嗰）時嘅我，只係一個熱血多過經驗、對世界充滿好奇嘅細路。而今日，呢個章節終於要畫上句號。」

鄭俊弘表示：「呢度有過好多美好嘅時光—走廊入面嘅笑聲、變成家人一樣嘅戰友、仲有我哋全情投入去演活每一個觸動人心故事嘅夜晚。當然，亦有過艱難嘅時刻—疲於奔命嘅勞累、自我懷疑、仲有嗰啲覺得自己做得唔夠好嘅瞬間。但無論經歷緊啲咩，我從未停止過對呢段旅程之感激。」

鄭俊弘外闖似離家出走

鄭俊弘感謝曾合作及指導過他的工作夥伴：「多謝每一位教導過我、信任過我，或者只係喺收工後陪我食過一餐飯嘅監製、導演、幕後同事同拍檔。多謝每一位陪住我成長、為我歡呼、甚至同我一齊流淚嘅觀眾—你哋先係令我堅持落去嘅動力。」

鄭俊弘坦言離巢似離家出走：「離別係奇妙。一方面，我覺得自己好似第一次離家出走咁；但另一方面，我知道我並無放棄講故事，只是到外闖闖。我唔肯定未來會係點，凡事都樂觀一點，充滿希望。因為當年嗰個17歲嘅細路仲喺我心入面—準備好再次學習、再次成長，去搵一個新嘅方式同大家連繫。」鄭俊弘最後多謝TVB：「承載住我工作生涯嘅第一個二十四年。亦感恩同多謝每一位曾經同我同行嘅人。」

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鄭俊弘2001年參加新秀，獲得「現場最具風采獎」、「突破新秀巨星演繹獎」及「網上完美之聲大獎」，其後加入TVB，初期多演「跑龍套」角色，在《法證先鋒》系列飾演蒙嘉慧的弟弟，而受到注意。鄭俊弘於2013年參加《星夢傳奇》，以超高票數奪冠，並獲「專業推介表現大獎」，成為雙料冠軍，一夜成名。

鄭俊弘何雁詩情路多曲折

鄭俊弘與何雁詩的戀情始於2017年，當時鄭俊弘被指背未婚妻與何雁詩拍拖，令何雁詩背上「第三者」之名，二人形象大受影響。鄭俊弘與何雁詩於2020年結婚，兩年後兒子鄭讚廷（Asher）出世，卻在兩歲時揭患有罕見遺傳病「天使綜合症」（Angelman Syndrome）。

鄭俊弘夫婦攜子赴美治療

天使綜合症為一種神經系統疾病，患者會有發展遲緩、語言障礙、平衡力差等問題，但經常會面帶笑容，表現得十分愉快，因此患者也被稱為「快樂木偶」或「天使」。鄭俊弘與何雁詩為治療兒子的病情，曾帶Asher到美國求醫，並花費龐大心力，安排囝囝入讀特殊學校，盡父母所能給予悉心照顧。

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