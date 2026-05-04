呂爵安接演港版《悠長假期》避談林明禎反應：不回應 自認球迷年資淺拒做評述員

ViuTV今日舉行「FIFA世界盃2026狂熱直捲全城」宣傳活動，兩位「世界盃大使」Edan(呂爵安）、Ivy(蘇雅林）連同ZPOT、TELLER(王偉俊）及Jacky Fan(范卓賢）一起出席並全力宣傳。首次創作主題曲《全民開波》的Jacky Fan表示，由於知道這次是為世界盃盛事而做，所以他在創作中特別投入熱誠，希望歌曲給人有一種鼓勵的感覺。而有份演出這首歌的TELLER收到歌曲DEMO時，即創作Rap部份，務求帶出大家睇波時心跳加速的感覺。

呂爵安蘇雅林支持球星美斯

Edan和Ivy稱，這次擔任世界盃大使主要負責拍攝宣傳片、出席宣傳及倒數活動，問到會否在球賽中擔任評述員？Edan沒有收到這通知，還是留給專業人士做比較好，因為自覺球迷年資不深不要打擾，不過估計公司會為他們安排出席一些直播睇波活動。二人在台上同樣表示支持球星美斯，因為知道美斯和C朗拿度可能是最後一次比拼。

呂爵安堅持不談緋聞

Edan被問到接演港版《悠長假期》劇集飾演木村拓哉角色，緋聞女友林明禎有何反應？他即避談表示：「(今日)工作事，不回應。」追問他，工作事需要回應？他說：「不回應，（她知道這消息？）不回應了，多謝大家關心。」Edan還未收到劇本，因為時代不同和地點不同，導演與編劇正在修改中，再加上原本日劇是11集，現在他們拍攝的是15集。問到演出時會否抗拒親熱戲份？他指作為演員，相信角色及可以接受，該劇又不像AK（江爗生）在電影《我們不是什麼》中那麼激，而且重點也不在這方面，最重要是訊息上。

蘇雅林讚Edan挑戰經典

問Ivy覺得Edan飾演木村拓哉的角色感覺如何？她感到很好，因為每個角色也是挑戰，她也接演重拍劇集《金秘書為何那樣》，可以與Edan一起加油，她又透露，媽媽近日看了韓劇《金秘書為何那樣》還經常截圖給她看：「媽媽還跟我說，後若然我到主題樂園拍攝或拍攝夾公仔時，定要帶同媽媽一起去，可能媽媽還未看到劇集中金秘書親熱的場面，（若媽媽看到會怎樣反應？）應該沒事，因為我在舞台劇演出時已經有親嘴場面。」此外，Ivy今早才從歐洲拍攝完飲食旅遊節目返抵香港，所以昨晚未能出席頒獎禮，她開心表示，節目將於11月播出，並笑指，因為在歐洲期間吃了很多東西，擔心自己今日出席活動時會顯得肥，她搞笑說：「幸而去完廁所，將肥BB送走了。」