許志安未來工作抱開放態度 親揭最後一次拍劇體力下降 與胡杏兒對戲時直接瞓着

許志安加盟神燈娛樂後，推出最新單曲《信天翁》。他日前接受《神燈有約》YouTube頻道訪問，一連三集除了分享新歌的創作歷程、歌唱事業的心路歷程，以及與Big Four的趣事、拍劇的難處等，首集將於今晚八時播出。

《信天翁》歌詞兩度修改

節目主持人鄭子誠表示，細閱許志安新歌《信天翁》歌詞後，被其中一句「岸有太多個 自問航線尚有很多 怎去預告我最後結果」重燃了夢想，湧現想要繼續飛翔的感覺。許志安透露，去年完成Big Four演唱會期間，Duncan向他推薦了一首demo，說是Vincent Chow創作時想起他而寫的。當時許志安就已認定是《信天翁》選擇了自己。為了引起共鳴，他邀請林若寧填詞：「我跟他說，想要一首代表到自己的歌，而非一首大紅hit歌；我想要一首有力量的作品，再透過我的聲音唱出去。」數月後，許志安收到《信天翁》初稿，但與心目中所想有所出入。他向林若寧解釋，自己想要得到更多力量，感覺如在驚濤駭浪中看到了燈塔的盼望，最終得到了如今的《信天翁》。

許志安錄音後重拾被遺忘的聲音

能夠令鄭子誠重燃夢想，許志安認為這就是歌手存在的意義。他說：「一個歌手要透過他的作品分享他的感覺，或者只要一句（歌詞），但已令你處事角度有所不同。我很想做到這樣。以前從未有如此深層次的想法，即是作為歌手應該如何、意義是什麼，但這首歌令我有更多啟發與感受。」許志安透露，完成錄音後重拾早已被遺忘的聲音，成了最大的得著。談到《信天翁》的MV，他與導演商討後以飯盒表達「承傳」的用意。

許志安認影視上資質有待改進

在第二集中，許志安表示入行40年，一直十分享受工作，但笑言在影視上的資質有待改進。他透露華星年代時，曾有報讀訓練班的打算，但後來因接拍了劇集而不了了之。回想最後一次拍劇，已經是20年前的《肥田囍事》。許志安坦言，當時因廠景接外景，體力直線下降，導致與對手胡杏兒對戲時直接睡着。

許志安生命中家庭最重要

談到未來的工作計劃，許志安表示如今抱開放的態度，連曾經覺得難度極高的舞台劇都可一試。而講到入行至今對自己最重要的一位，許志安說：「對我人生最重要的，不只一個人。如果說生命或家庭，一定是家人；但如果工作上，那實在是太多，不同階段有不同的伯樂。」而在最後一集，安仔憶述為了《信天翁》再次進入課堂，學習如何唱歌，學習如何發掘「新聲音」給歌迷。親談與 Big Four 三兄弟的歷年相處之道。而歌迷最關心的「會否有機會舉行個人演唱會」，許志安亦在節目中親自揭曉。

