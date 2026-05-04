25+英皇群星演唱會｜古巨基抱病表演  後台聞呼吸機神情呆滯畫面曝光  服藥開聲夠專業

現年53歲的樂壇天王古巨基，一向以其敬業樂業的態度備受讚譽。昨晚他抱病參與《25+英皇群星演唱會》，一張於後台使用霧化器的照片在網上流傳，相片中他神情呆滯疲憊，引發廣大歌迷對其健康狀況的擔憂。據悉，古巨基為免影響演出，在聲帶發炎未癒的情況下，不惜服用類固醇上台，其極高的職業道德和專業精神令人敬佩。

古巨基服類固醇開聲

在一連兩晚於啟德主場館舉行的《25+英皇群星演唱會》上，古巨基雖然聲音明顯沙啞，但依然落力獻唱，為觀眾帶來了包括《友共情》、《愛得太遲》、《歡樂今宵》等多首經典金曲串燒，他將其命名為「勁金基歌」。

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古巨基抱恙演出望觀眾原諒

演唱過後，他誠懇地向現場觀眾解釋：「這幾日聲帶發炎，抱歉未能以最佳狀態唱歌。」他透露，求醫後發現聲帶仍然紅腫，為了不讓大家失望，唯有採取最後手段。「就是服用類固醇，希望幫到開聲，盼大家能見諒。」他強調，由於這是公司的重要演唱會，希望能盡力參與，不想錯過。其真誠的剖白與敬業的演出，贏得了全場觀眾熱烈的掌聲支持。

古巨基後台聞機照曝光

演出背後，古巨基付出的努力遠超外界想像。一張他在後台手持霧化器（呼吸機）吸入藥物的照片在網上曝光，相中的他神情略顯呆滯，看似相當疲累，與台上的活力形成鮮明對比。這張照片令無數歌迷感到心痛。

古巨基曾為愛兒閉關164日

古巨基對健康的重視程度眾所周知。在2020年疫情嚴峻時期，為了保護剛出生不久的大兒子Kuson，他與太太陳韻晴（Lorraine）曾創下連續164天沒有離開家門的紀錄。當時他表示：「家中多了一位小生命，Kuson的健康比我倆任何事都重要，我們真的不敢冒任何風險。」今年元旦，他剛宣布家庭再添一名男丁Kuderson，可見他對家庭的承擔與愛護。今次為了履行對公司的承諾和對觀眾的責任，他不惜服用或會為身體帶來副作用的類固醇，充分反映出他作為一位頂級藝人的極致專業。

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