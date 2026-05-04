羅子溢自封動作演員被爆拒收工 林盛斌跟王敏奕合作獲男士們紛紛「查詢」

羅子溢、王敏奕、林盛斌、張馳豪、徐榮、容天佑等到大嶼山為劇集《警是個大佬（暫名）》拍攝外景，眾人在車上拍攝一場模擬撞車戲。子溢透露動作戲最多自封動作演員，與王敏奕經常被追殺，更被王敏奕爆拒絕收工，他即笑言：「開工正呀！好鍾意開工。」

羅子溢爆楊茜堯帶小朋友出門欠積極

問為何不想收工回家？子溢笑言收工好夜，但幾夜都會起身送小朋友返學，問子女可有想念爸爸？他稱：「問就有，沒問就沒有提囉！」林盛斌爆王敏奕為角色自費置裝，她笑言是貪靚，因角色比較有自己想法，想透過服飾展現出這一面，幸得到服飾同事配合，不過今日一身打扮不是自費，因需要拍動作戲需要可替換的造型。問到也有打戲？她笑言是被打、被追捕，因劇中演律師太有正義感而經常踩過界，不過羅子溢經常會出現保護她。羅子溢指拍動作戲有少少受傷是難免，他又指日前趁三日連假，帶子女到長洲探索張保仔洞，「人好多，搭船好似過海關！（無被認出？）沒有，大家都是低頭。」他指怕小朋友放完假，老師問去過哪裡？子女會說沒有，又指太太楊茜堯帶小朋友出門時需要動力，不夠積極。二人表示已完成廠景拍攝，接下來會拍外景為主，訪問期間敏奕因昆蟲而驚呼，她笑言都怕蛇蟲鼠蟻，日前要在後巷拍攝也怕遇到動物，幸有子溢幫她探路。

王敏奕自費置裝演正義律師

而林盛斌劇中演社團大佬，張馳豪則以粗勇造型亮相，演林盛斌的忠心保鏢，因此劇中有不少動作戲，獲林盛斌大讚好身手，張馳豪指參演前曾向武指學過動作戲演出，因此埋位時對動作拍攝有概念，不算難上手，講到暫時放下歌手身份，他笑言是，先專心拍劇。至於林盛斌同樣有打戲嗎？他笑言：「有少少，拍完我覺得自己有點似《殺破狼》的洪金寶！」他指入劇組的消息傳出，朋友也問是否辛苦，楊茜堯和黎耀祥的長時間拍攝經驗也令他揑一把汗，「不過接劇前我也和高層說已接了不少工作，我收檔期拎出來傾，他說沒問題但可能會辛苦點！」林盛斌指監製和導演都對他很好，拍攝沒想像中辛苦，又笑言最多人「查詢」是與王敏奕拍對手戲？歎原來很多男士都喜歡王敏奕這位靚女，的確用心又積極，更爆她自費為角色置裝，亦很開心和羅子溢真正合作拍劇，由朋友「升呢」講心事的對象。

