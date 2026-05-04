GD慳家穿20年前「NEGER」舊衫上台涉種族歧視 所屬公司發聲明致歉

韓國天團BIGBANG隊長G-Dragon（GD）於2日在澳門為「K-SPARK in Macau」演出，當日他穿上一件印有黑人肖像的長背心，外加乾濕中褸，不過，有網民發現其背心上印有荷蘭語文字「RONNY, EEN GEILE NEGER__ JONGEN」，其中「EEN GEILE」帶有「性方面興奮的人」的含義。「NEGER」一詞更具爭議性，該字眼在荷蘭語中原指黑人，但現今多被視為帶有種族歧視與侮辱性的意思，GD即被鬧爆涉種族歧視。

GD畀網友插爆

事件曝光後，不少海外粉絲湧入GD社交網留言，要求本人或公司解釋。對此，GD所屬公司Galaxy Corporation於4日發正式聲明，表示：「對於藝人在演出服裝中包含社會、文化上不適當的文字，致上最誠摯的歉意。」公司強調透過此次事件，已再次意識到更細膩的文化敏感度與負責任審核的重要性，未來將針對包括造型在內的內部檢查，與確認流程進行更嚴謹的檢視與改善，並以更慎重的標準運作。

GD被揭黑歷史

GD更被指早於20年前就穿過一樣的衣服，因此網民稱其行為無法接受，而且他當時已經被罵到不行，但似乎未有反省。其實當晚GD的演出，台下亦發生鬧劇，有粉絲拿凳子衝到前面，如動物大遷徙，又有數名女粉絲因視線受阻問題而大打出手。